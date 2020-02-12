У червоній сукні в океані, з чокером на ТБ: найдивніші витівки Надії Савченко

Колишній народний депутат Надія Савченко продовжує вражати дивними витівками. Так, нещодавно вона похвалилася купанням в Північному Льодовитому океані в довгій червоній сукні.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати найнезвичніші "витівки" Надії Савченко.

Надія Савченко

Надія Савченко

Надія Савченко

У серпні минулого року Савченко в зеленій сукні покупалася в холодному Балтійському морі та заявила, що холодна вода наповнює її силою. Пізніше співачка Анастасія Приходько підловила Савченко на плагіаті, заявивши, що та поцупила ідею фотосесії з її кліпу на пісню "Саме той".

Надія Савченко

Надія Савченко

А в червні 2019 року Надія з'явилася в прямому ефірі каналу "112 Україна" з чокером на шиї. Тоді на незвичайний елемент її образу звернув увагу політолог Олексій Голобуцький і прозвав її "Надюхою-кілером".

Надія Савченко

Надія Савченко

Також в червні 2017 року Савченко з'являлася в Раді в досить незвичному для неї жіночому вбранні. Для виходу на роботу Надія вибрала довгу сукню яскраво-червоного кольору. Зазначимо, що в цьому образі вона засвітила пишне декольте.

Надія Савченко Фото: censor.net.ua

Звичайно ж, варто згадати й сукню смарагдового кольору, в якому Надія з'явилася в ефірі телеканалу News One в березні 2017 року. Однак вразила вона тоді зовсім іншим – Савченко сама поставила завдання візажистам нанести їй макіяж. До цього дня Надія відмовлялася для ефіру навіть пудритися.

Надія Савченко під час ефіру Фото: facebook/News One

Раніше OBOZREVATEL опублікував найгучніші образи депутатів в Раді за останній час.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.