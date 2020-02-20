Стало відомо, коли Маркл і Гаррі остаточно позбудуться титулів

Принц Гаррі і Меган Маркл офіційно перестануть виконувати обов'язки членів королівської сім'ї з 31 березня 2020 року, а їх офіс у Букінгемському палаці закриється 1 квітня.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

При цьому повідомляється, що Гаррі збереже звання майора, лейтенанта-командира і командира ескадрильї, але його почесні військові посади не використовуватимуться протягом 12-місячного випробувального терміну.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Також відомо, що протягом декількох тижнів Меган і Гаррі ще будуть відвідувати благодійні заходи в Великобританії. А 9 березня відбудеться останній вихід у світ герцогів Сассекських як королівських осіб – подружжя відвідає службу у Вестмінстерському абатстві.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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