Соколюк покинув сім'ю заради "Насті з собачкою" із Уханя: ексдружина розповіла про розлучення

Глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк покинув сім'ю заради моделі Анастасії Зінченко, якій у розпал пандемії COVID-19 допоміг вибратися з китайського Уханя разом із собачкою.

Між ними зав'язався роман і зараз пара вже заручена. Ініціатором же розлучення з попередньою дружиною став чиновник, проте ексдружина каже, що все було за взаємною згодою, передає ТСН.

Так, у рішенні Дарницького райсуду Києва від 12 серпня про розірвання шлюбу між Соколюками зазначено, що заяву було подано в травні.

"Останнім часом стосунки подружжя погіршилися, спільне життя не склалося. Позивач втратив відчуття любові й поваги до відповідача, на його переконання, спільне життя неможливе і суперечить його інтересам та інтересам дітей, наміру на відновлення стосунків подружжя не має, спільне господарство не ведуть", – йдеться в судовому рішенні.

Колишня дружина Соколюка Юлія заявила, що розлучилася з чоловіком добре і питань до розподілу майна у них немає.

"Все за взаємною згодою. У нас нормальні, дружні стосунки залишилися. Це життя, так буває. Я абсолютно не почуваюся ні ображеною, ні покинутою. Все гаразд. Діти – нормально", – зізналася жінка.

Вона зазначила, що не готова розповідати подробиці публічно, і ще раз підкреслила, що з її боку "претензій немає".

Видання пише, що водночас Юлія уникла відповіді про те, чи жив Максим із офіційною сім'єю, коли вже почав зустрічатися з Настею, мовляв, нехай сам і відповідає на це запитання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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