Скільки заробляє прислуга Міддлтон: названа цифра

Хатня робітниця Антонелла, яка вже шість років працює у Кейт Міддлтон і принца Вільяма, не заробляє нечуваних грошей.

Як з'ясував Daily Mail, річна зарплата жінки – 23 тисячі фунтів стерлінгів.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Getty

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Водночас юристи в Лондоні й лікарі заробляють приблизно 50 тисяч фунтів, а офісні співробітники – орієнтовно 25 тисяч.

В обов'язки економки королівської сім'ї входить контроль за прибиранням будинку, ведення бюджету, а також повідомляється, що вона часто готує для Кейт і Вільяма італійську пасту.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Getty

За хорошу роботу принц Вільям особисто нагородив Антонеллу Королівським вікторіанським орденом. Королева Вікторія заснувала його в 1986 році, щоб відзначати тих, хто відданий монаршій сім'ї.

Кейт Міддлтон Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експертка з мови жестів Джуді Джеймс проаналізувала мову тіла Кейт Міддлтон і принца Вільма під час нового виходу, заявивши, що подружжя закохані одне в одного, як і 8 років тому.

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