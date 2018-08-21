МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ШоуКияни

Сина Горбунова і Осадчої вперше показали публіці: фото малюка

2.2тЧитати новину російською

Український ведучий Юрій Горбунов вперше показав сина широкому загалу.

Півтора роки тому у Горбунова і його дружини, української телеведучої Катерини Осадчої народився син Іван. Весь цей час вони не поширювали інформації про дитину, а також не показували фото, де було б видно малюка ні в соцмережах, ні в ЗМІ. 21 серпня в мережі вперше з'явилася світлина тата з сином на обкладинці відомого глянцю, повідомляє Viva.

Новини
"Катя буде незадоволена": Горбунов здивував Instagram пікантним фото

Раніше зірки не показували обличчя сина, а також того, як він виглядає в повний зріст. Максимум - фото з коляскою або ручки і ніжки малюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Горбунов зворушливо привітав Осадчу з Днем народження.

Особи
Юрій ГорбуновКатя Осадча
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги