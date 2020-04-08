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8 квітня • оновлено в 06:33
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Замість TikTok, Facebook і Tinder: як знайомилися в СРСР

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Знайти свою другу половинку в СРСР було досить складно: тоді ще не було спеціальних додатків для знайомств, а на вулиці на фразу "Можна з вами познайомитися?" часто відмовляли. Чоловікам і жінкам доводилося прикладати зусилля, щоб зустріти любов.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як знайомилися і заводили відносини в СРСР.

Замість TikTok, Facebook і Tinder: як знайомилися в СРСР

В СРСР знайомилися на різних заходах, наприклад, під час зустрічі Нового року, у когось на Дні народження, дружніх посиденьках.

Замість TikTok, Facebook і Tinder: як знайомилися в СРСР

У СРCР на законодавчому рівні заборонялося звідництво, покарання за яке було прописано в КК. Але в сімдесятих в газетах з'явилася рубрика під назвою "Знайомства". У ній друкувалися оголошення чоловіків і жінок. Зміст оголошень, поданих жінками, був приблизно таким:

"Жінка 31 р, р. 157 см, в. 55 кг познайомиться з м / ч з житлоплощею, без ш / з для серйозних стосунків".
Замість TikTok, Facebook і Tinder: як знайомилися в СРСР

У Радянському Союзі не вітали велику різницю у віці між чоловіком і жінкою. Такі випадки звичайно були, але засуджувалися суспільством.

Провести разом час було можна в кіно, на прогулянці або танцях, а ось усамітнитися для ближчих відносин могли не всі. Найчастіше хлопці і дівчата жили разом з батьками або родичами.

Замість TikTok, Facebook і Tinder: як знайомилися в СРСР

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядали найпопулярніші зачіски і стрижки в СРСР.

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Автор
Марія Дідик
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