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22 лютого • оновлено в 03:08
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Стало відомо, як створюють порно для сліпих

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Письменниця і редактор Кетрін Сімпсон розповіла про те, як створюється порно для сліпих.

Вона розкрила подробиці процесу написання сценарію і озвучення еротичних роликів для сайту Pornhub, пише Slate.

Стало відомо, як створюють порно для сліпих
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Перші ролики для сліпих з'явилися на ресурсі в 2016 році. Такі версії містять аудіо супровід з описами до відео. При створенні сценарію необхідно використовувати не тільки звичайну розмовну лексику, а й сексуальні, а іноді навіть порнографічні слова.

За словами Сімпсон, для успішного написання текстової версії відео необхідно неодноразово подивитися ролики.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американська модель Фоксі Мінеджері після розлучення з чоловіком захопилася пластичною хірургією і збільшила свої груди до шокуючих розмірів.

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Автор
Марія Дідик
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