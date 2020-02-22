Стало відомо, як створюють порно для сліпих

Письменниця і редактор Кетрін Сімпсон розповіла про те, як створюється порно для сліпих.

Вона розкрила подробиці процесу написання сценарію і озвучення еротичних роликів для сайту Pornhub, пише Slate.

Перші ролики для сліпих з'явилися на ресурсі в 2016 році. Такі версії містять аудіо супровід з описами до відео. При створенні сценарію необхідно використовувати не тільки звичайну розмовну лексику, а й сексуальні, а іноді навіть порнографічні слова.

За словами Сімпсон, для успішного написання текстової версії відео необхідно неодноразово подивитися ролики.

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