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Стало відомо, від чого залежить хороший секс

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Люди з хорошим почуттям гумору є активнішими в сексі, ніж ті, хто не розуміє жартів.

До такого висновку прийшли німецькі психологи, опублікувавши висновки в "Журналі дослідження особистості", передає Сosmopolitan.

На думку фахівців, найкращими в сексі є ті люди, хто не просто володіє хорошим почуттям гумору, але й може посміятися над собою. Особливо це правило діє на жінок.

Секс - відносини

Секс - відносини

instagram / dirtybootsandmessyhair

У дослідженні брали участь гелофоби (кого засмучують і лякають жарти), гелотофіли (любителі стати об'єктом жартів) і катагелістики (люблять сміятися над іншими, навіть якщо це погіршить їхні стосунки).

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Піддослідні пройшли письмовий тест, в якому відповідали тільки "так" або "ні" на питання подібного типу: "Мені подобається, коли з мене сміються?"; "Коли інші жартують, мені стає не по собі".

Відносини

Відносини

instagram / dirtybootsandmessyhair

Результати дослідження показали, що люди з хорошим почуттям гумору притягують один одного, а жінки-гелотофіли бувають дуже популярними серед чоловіків і відвертими в ліжку. А пасивними в сексі за підсумком виявилися чоловіки-катагелістики.

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Місце
Німеччина
Теги
Секс дослідження
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