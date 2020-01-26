"Мені подобається ранковий секс!" Седокова відверто висловилася про особисте життя

Українська співачка Анна Седокова, яка зараз живе і працює в Росії, відверто розповіла про особисте життя. Так, вона заявила про те, що любить ранковий секс.

Крім того, на своїй сторінці в Instagram, вона поділилася інформацією про користь ранкового сексу.

instagram.com/annasedokova

"Зранку організм чоловіків і жінок підготовлений до сексу більше, ніж в будь-який інший час доби. У чоловіків спостерігається високий рівень тестостерону, у жінок - естрогену, одного з головних гормонів в організмі, які впливають на лібідо", - написала Седокова.

instagram.com/annasedokova

"Сам же секс підвищує рівень окситоцину, який сприяє запобіганню депресії. Про ендорфіни і говорити нема чого, вони вистрілюють і піднімають настрій на цілий день, а ось гормони стресу, навпаки, знижуються. Значить, рум'янець забезпечений і без хайлайтерів. Секс замість макіяжу", - додала артистка.

instagram.com/annasedokova

Також вона зазначила, що ранковий секс активує імунну систему за рахунок стимуляції вироблення імуноглобуліну, позитивно впливає на стан шкіри і волосся, зміцнює м'язи, а за деякими даними, навіть кістки.

"Ну і щоб остаточно вас переконати скажу, що ранковий секс - найкраща альтернатива зарядці. Він покращує метаболізм і спалює близько п'яти калорій в хвилину. І дівчаткам на замітку: фахівці стверджують, що в середньому ранковий статевий акт триває довше вечірнього. Мені подобається ранковий секс", - підсумувала Седокова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Однак його відразу ж розкритикували в мережі. На фото співачка позувала в БДСМ-наряді і з батогом у руках.

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