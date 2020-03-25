Чи допомагає секс під час карантину: сексолог розкрив секрет

Відомий російський лікар-сексолог, психотерапевт Євген Кульгавчук заявив, що карантин через коронавірус може зміцнити стосунки між закоханими.

Таку заяву експерт зробив в інтерв'ю радіо Sputnik.

ternopil.news

Так, сексолог переконаний, що карантин може піти на користь багатьом парам.

"Приділяючи один одному більше часу, ніж раніше, деякі пари зможуть звернути поточний момент собі на користь. Ставши ближче і збільшивши кількість інтимних контактів, можна всупереч епідемії стати щасливішими і навіть веселішим", – говорить Кульгавчук.

freepik.com

Крім того, експерт зазначає, що регулярний секс зміцнює імунітет:

"Потрібно пам'ятати, що регулярне статеве життя покращує не тільки настрій, і тим самим, знижує рівень стресу й тривоги, але й покращує стан імунної системи. В якійсь мірі можна говорити, що секс не тільки приносить емоції, але і зміцнює організм. Єдина умова, що статеві контакти все ж не повинні бути за рознарядкою. Потрібно пам'ятати, що вони повинні базуватися на позитивних емоціях. І починатися секс повинен з посмішки. Тоді він буде приносити ще більшу кількість позитивних емоцій".

cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що секс є одним з найбільш ефективних способів зняти напругу і відволіктися від тривожних думок, що буде корисним для подружніх пар під час карантину через коронавірус.

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