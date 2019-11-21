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21 листопада • оновлено в 02:56
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Щасливі чи ні? З'явився розбір мови тіла Міддлтон і принца Вільяма

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Експерт з мови жестів Джуді Джеймс проаналізувала мову тіла Кейт Міддлтон і принца Вільяма під час нового виходу, заявивши, що чоловік і жінка закохані одне в одного, як і 8 років тому.

Як пише видання Daily Mail зі слів Джуді, під час заходу Вільям з соромливою усмішкою кілька разів торкнувся спини своєї дружини, при цьому його палець був відставлений вгору, як ознака абсолютного щастя.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Getty

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Також експерт зазначила, що чоловік і жінка дзеркально повторювали жести один одного, а також дивилися в очі, схиляли голови один до одного.

За словами Джеймс, Кейт і Вільям поводили себе з легким натяком на флірт.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Getty

Також експерт стверджує, що коли чоловік і жінка залишилися наодинці в машині по дорозі додому, то Міддлтон виглядала ще більш щасливою:

"Якщо посмішки на публіці є результатом акторської гри, в такі моменти, як цей, маски зазвичай починають сповзати. Але вираз радості на обличчі Кейт тільки посилюється. Її широко розкриті в хвилюванні очі, округлі щоки і симетрична посмішка - все це робить її схожою на жінку на першому побаченні".

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Getty

За словами Джуді, незважаючи на те, що Кейт і Вільям стримані на публіці, їхня мову тіла свідчить про стабільні відносини, які засновані на взаємній прихильності і почутті рівності.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно таблоїди писали, що у принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ханбері в період третьої вагітності дружини. Представники королівської сім'ї ігнорували чутки, але пізніше спростували домисли.

Герцогиня Кембриджська серйозно посварилася після чуток про зради Вільяма з однією зі своїх кращих подруг - 35-річною Роуз Ханбері. Причина сварки між подругами тоді не розкривалася.

Пізніше Кейт Міддлтон і "коханка" принца вперше зустрілися на світському заході. Детальніше про те, що сталося, читайте за цим посиланням.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Кейт Міддлтон принц Вільям
Місце
Великобританія
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