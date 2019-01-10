Як зігрітися взимку: топ-5 рецептів глінтвейну

За допомогою глінтвейну можна зігрітися і підбадьоритися після робочого дня взимку, недільної лижної прогулянки або роботи на свіжому повітрі.

Варіантів приготування цього напою дуже багато. OBOZREVATEL зібрав для вас п'ять найкращих рецептів.

Глінтвейн — це вино з прянощами і зі спеціями, підігріте до певної температури. Однією з головних умов приготування глінтвейну є те, що вино не можна кип'ятити, а значить, всі його корисні властивості і амінокислоти зберігаються цілком.

Подавати закуску до глінтвейну зовсім необов'язково. Але якщо ви хочете побалувати себе чимось, то хорошим варіантом будуть пряні сухарики, хрустке печиво, віденські штруделі і пироги з фруктовою начинкою. Також можна з'їсти і фрукти, витягнуті з самого глінтвейну. Якщо напій приготований на основі сухого вина, до нього можна приготувати м'ясні чи рибні страви відповідно.

Глінтвейн cordonbleu.edu

Класичний глінтвейн

750 гр червоного сухого вина

1/4 склянки води

1 ст. ложка цукру

6 бутонів гвоздики

тертий мускатний горіх (щіпка)

кориця (бажано пару паличок або перетерти на млині одну)

Спосіб приготування:

Залити водою гвоздику і горіх, кип'ятити 1 хвилину. Зняти з вогню, дати 10 хвилин настоятися. У вино додати цукор, підігріти, не доводячи до кипіння. Вилити настій прянощів в гаряче вино.

Альпійський глінтвейн

750 гр червоного сухого вина

1-2 ст. ложки меду

30 г родзинок

1-2 яблука

1 щіпка тертого імбиру

6 шт. кардамону

5 горошин чорного запашного перцю

7 шт. гвоздик

2 палички кориці

Нарізати яблука маленькими шматочками, після чого відправити вино і всі інші інгредієнти в підходящу термостійку ємність і поставити на вогонь. Помішувати вміст ємності до зникнення піни, що з'являється через спеції. Потім вимкнути вогонь і залишити напій хвилин на 15 під щільною кришкою.

Увага! Ні в якому разі не можна, щоб глінтвейн закипів, він повинен просто грітися не більше ніж на 70-80 градусів.

Глінтвейн з апельсинами

500-700 гр червоного напівсухого/сухого/солодкого вина

2 великих апельсина

2-3 столових ложки меду

набір спецій для глінтвейну: кориця, мускатний горіх, бадьян, гвоздика, за бажанням — можна додати трохи кардамону

Спосіб приготування:

Покласти в каструлю певну кількість спецій і залити їх водою. Всі прянощі можна використовувати цілими, а мускатний горіх натерти дрібними частинками на тертці. Нагріти все на вогні.

Додати кружечки апельсину і томити пряно-цитрусову суміш 2 хвилини під кришкою на малому вогні. Апельсини можна трохи прим'яти, щоб з м'якоті виділився сік, а цедра віддала рідини свій свіжий аромат. Відкинути вміст каструлі на сито і відцідити рідину. В отриману пряну воду додати мед. Влити в каструлю вино, нагріти винний напій до 50-80 градусів, але не більше.

глінтвейн bromabakery.com

Французький глінтвейн

1 пляшка червоного вина

150 г цукру

100 мл міцної натуральної кави

50 мл коньяку

1/4 лимона (кірка і сік)

Спосіб приготування:

Розігріти вино, додати цукор і каву. З лимона віджати сік, шкірку проварити в глінтвейні. В кінці варіння влити коньяк і вимкнути вогонь. Дати настоятися 5 хвилин.

Безалкогольний глінтвейн на виноградному соці

1 літр темного виноградного соку

4 стручка гвоздики

2 зірочки бадьяна

1/2 ч. ложки кореня меленого імбиру

1 / 4 ч. ложки меленої кориці

на кінчику ножа мускатний горіх

1 лимон

Спосіб приготування:

Змішати всі приправи в глибокій мисці. Нагріти виноградний сік в неметалевої каструлі. Вимкнути вогонь при появі перших бульбашок, не доводити до кипіння. Лимон помити в гарячій воді, разом зі шкіркою розрізати на 6-8 частин, видалити кісточки. Додати в гарячий сік приправи і лимон. Перемішати, накрити кришкою. Перед подачею настояти виноградний глінтвейн 25-30 хвилин.

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