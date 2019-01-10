МоваЯзык
Реєстрація
ШоуКияни

/Кухня

Як зігрітися взимку: топ-5 рецептів глінтвейну

1.1тЧитати матеріал російською

За допомогою глінтвейну можна зігрітися і підбадьоритися після робочого дня взимку, недільної лижної прогулянки або роботи на свіжому повітрі.

Варіантів приготування цього напою дуже багато. OBOZREVATEL зібрав для вас п'ять найкращих рецептів.

Глінтвейн — це вино з прянощами і зі спеціями, підігріте до певної температури. Однією з головних умов приготування глінтвейну є те, що вино не можна кип'ятити, а значить, всі його корисні властивості і амінокислоти зберігаються цілком.

Подавати закуску до глінтвейну зовсім необов'язково. Але якщо ви хочете побалувати себе чимось, то хорошим варіантом будуть пряні сухарики, хрустке печиво, віденські штруделі і пироги з фруктовою начинкою. Також можна з'їсти і фрукти, витягнуті з самого глінтвейну. Якщо напій приготований на основі сухого вина, до нього можна приготувати м'ясні чи рибні страви відповідно.

Глінтвейн

Глінтвейн

cordonbleu.edu

Класичний глінтвейн

  • 750 гр червоного сухого вина

  • 1/4 склянки води

  • 1 ст. ложка цукру

  • 6 бутонів гвоздики

  • тертий мускатний горіх (щіпка)

  • кориця (бажано пару паличок або перетерти на млині одну)

Спосіб приготування:

Залити водою гвоздику і горіх, кип'ятити 1 хвилину. Зняти з вогню, дати 10 хвилин настоятися. У вино додати цукор, підігріти, не доводячи до кипіння. Вилити настій прянощів в гаряче вино.

Альпійський глінтвейн

  • 750 гр червоного сухого вина

  • 1-2 ст. ложки меду

  • 30 г родзинок

  • 1-2 яблука

  • 1 щіпка тертого імбиру

  • 6 шт. кардамону

  • 5 горошин чорного запашного перцю

  • 7 шт. гвоздик

  • 2 палички кориці

Нарізати яблука маленькими шматочками, після чого відправити вино і всі інші інгредієнти в підходящу термостійку ємність і поставити на вогонь. Помішувати вміст ємності до зникнення піни, що з'являється через спеції. Потім вимкнути вогонь і залишити напій хвилин на 15 під щільною кришкою.

Увага! Ні в якому разі не можна, щоб глінтвейн закипів, він повинен просто грітися не більше ніж на 70-80 градусів.

Новини
Класична кутя у мультиварці: покроковий рецепт

Глінтвейн з апельсинами

  • 500-700 гр червоного напівсухого/сухого/солодкого вина

  • 2 великих апельсина

  • 2-3 столових ложки меду

  • набір спецій для глінтвейну: кориця, мускатний горіх, бадьян, гвоздика, за бажанням —

    можна додати трохи кардамону

Спосіб приготування:

Покласти в каструлю певну кількість спецій і залити їх водою. Всі прянощі можна використовувати цілими, а мускатний горіх натерти дрібними частинками на тертці. Нагріти все на вогні.

Додати кружечки апельсину і томити пряно-цитрусову суміш 2 хвилини під кришкою на малому вогні. Апельсини можна трохи прим'яти, щоб з м'якоті виділився сік, а цедра віддала рідини свій свіжий аромат. Відкинути вміст каструлі на сито і відцідити рідину. В отриману пряну воду додати мед. Влити в каструлю вино, нагріти винний напій до 50-80 градусів, але не більше.

глінтвейн

глінтвейн

bromabakery.com

Французький глінтвейн

  • 1 пляшка червоного вина

  • 150 г цукру

  • 100 мл міцної натуральної кави

  • 50 мл коньяку

  • 1/4 лимона (кірка і сік)

Спосіб приготування:

Розігріти вино, додати цукор і каву. З лимона віджати сік, шкірку проварити в глінтвейні. В кінці варіння влити коньяк і вимкнути вогонь. Дати настоятися 5 хвилин.

Новини
''Гастрономічна насолода'': Седокова поділилася рецептом курчати з мандариновою сальсою

Безалкогольний глінтвейн на виноградному соці

  • 1 літр темного виноградного соку

  • 4 стручка гвоздики

  • 2 зірочки бадьяна

  • 1/2 ч. ложки кореня меленого імбиру

  • 1 / 4 ч. ложки меленої кориці

  • на кінчику ножа мускатний горіх

  • 1 лимон

Спосіб приготування:

Змішати всі приправи в глибокій мисці. Нагріти виноградний сік в неметалевої каструлі. Вимкнути вогонь при появі перших бульбашок, не доводити до кипіння. Лимон помити в гарячій воді, разом зі шкіркою розрізати на 6-8 частин, видалити кісточки. Додати в гарячий сік приправи і лимон. Перемішати, накрити кришкою. Перед подачею настояти виноградний глінтвейн 25-30 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом штруделя з мідіями і шпинатом.

Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
рецепти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги