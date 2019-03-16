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Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

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Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова надала в своєму Instagram топ-10 простих рецептів швидкого та корисного сніданку, які дозволять не пропускати найголовніший прийом їжі за день.

"Раз уже у нас зайшла тема сніданків, то хочу поговорити про швидкі варіанти. Адже досить часто буває, що зранку часу немає і ти п'єш чай із печивом, просто тому, що не встигаєш навіть придумати, що поїсти", – написала вона.

Мюслі з йогуртом

Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

Смачні рецепти

З'єднати йогурт зі жменькою мюслі. Додати фрукти і горішки. Вийде насичений і поживний сніданок.

Вівсянка з вечора

Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

Схуднення вдома

Залити увечері вівсянку окропом, кефіром або йогуртом. Вранці додати сир, мед, фрукти, ягоди та горіхи.

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Корисний бутерброд

Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

Гастроном

На шматок цільнозернового хліба додати сир, арахісове масло, індичку або лосось, овочі. Можна вибирати інгредієнти, які подобаються.

Бутерброд із сиром і зеленню

Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

1000.menu

Можна змішати пастоподібний сир із зеленню і спеціями і намазати на хліб.

Смузі

Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

Смузік

Це дуже швидкий, простий і корисний напій. Кефір залити в блендер, додати свіжі фрукти або ягоди, жменю вівсянки або сиру, збити. З'їсти можна ложкою або випити.

Яйце

Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

1ZOOM.Me

Приготувати яйце всмятку – легко і швидко. Додати шматок сиру, овочі і скибочку хліба. Вийде повноцінний ситний сніданок.

Коржик із начинкою

Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

Passion

На готовий корж для буріто або лаваш викласти все, що заманеться. Як соус додати йогурт або томатний соус.

Вівсяномлинець із сиром

Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

Дзен

Змішати 50 грамів вівсянки, 50 г кефіру, сире яйце в мисці. Отриману рідину вилити на пательню. Коли запечеться з одного боку, покласти всередину сир.

Кекс у чашці

Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

ХОЧУ.ua

У чашку додати 25 г вівсяних пластівців і яйце. Змішати інгредієнти і всипати фрукти, ягоди та мед. Поставити на 2-3 хвилини в мікрохвильову піч на повну потужність.

Парфе

Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

Прості рецепти

У піалу або в келих для десерту викласти шар мюслі. Змастити його йогуртом. Додати ягоди. Повторити в тому ж порядку.

Не забудьте зберегти пост, ця інформація корисна всім ❤️ Раз вже у нас зайшла тема сніданків, то хочу поговорити про швидкі варіанти. Адже досить часто буває, що з ранку часу немає і ти п'єш чай з печивом, просто тому, що не встигаєш навіть придумати, що поїсти. Ділюся з вами швидкими сніданками: ✅Йогурт + жменька мюслі + фрукти / горішки ✅Запарьте вівсянку з вечора (просто залийте окропом або кефіром / йогуртом), вранці додайте сир / мед / фрукти / ягоди / горіхи і отримаєте відмінний сніданок ✅Сделайте корисний бутерброд: візьміть шматок цільнозернового хліба, додайте сир / арахісове масло / індичку / лосось / овочі, то, що любите - і сніданок готовий ✅Смешайте пастоподібний сир із зеленню і спеціями і намажте на хліб ✅Взбейте смузі: немає нічого швидше, ніж закинути в блендер кефір , свіжі фрукти або ягоди, жменю овс нки або сиру, збити і з'їсти ложечкою або випити. Мити тільки доведеться потім :) ✅Сваріте яйце. Якщо всмятку - то взагалі швидко! Додамо шматок сиру, овочі, скибочку хліба і ось повноцінний сніданок ✅Возьміте готову корж (для буріто або лаваш), покладіть всередину все, що заманеться, як соус додайте йогурт або томатний соус ✅Овсяноблін з сиром: тут все просто - 50 г вівсянки , 50 г кефіру, Яйце, все змішуємо, виливаємо на сковорідку, всередину кладемо сир ✅Кекс в гуртку. Беремо кухоль, туди 25 г вівсяних пластівців і яйце, змішуємо, додаємо фрукти / ягоди / мед і на 2-3 хв в мікрововолновку на повну потужність ✅Парфе: зробимо красиво - шар мюслі, йогурту, ягід, і так повторити. Красиво і смачно 👌🏻 ❤️А які швидкі сніданки готуєте ви?

Допіс, Поширення Дієтолог, Альбіна Коміссарова (@doctor_komissarova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дієтолог Людмила Гончарова розповіла про популярні продукти, які шкідливі для організму.

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Особа
Албіна Коміссарова
Теги
харчуваннярецептдиета
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