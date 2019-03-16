Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова надала в своєму Instagram топ-10 простих рецептів швидкого та корисного сніданку, які дозволять не пропускати найголовніший прийом їжі за день.
"Раз уже у нас зайшла тема сніданків, то хочу поговорити про швидкі варіанти. Адже досить часто буває, що зранку часу немає і ти п'єш чай із печивом, просто тому, що не встигаєш навіть придумати, що поїсти", – написала вона.
Мюслі з йогуртом
Смачні рецепти
З'єднати йогурт зі жменькою мюслі. Додати фрукти і горішки. Вийде насичений і поживний сніданок.
Вівсянка з вечора
Схуднення вдома
Залити увечері вівсянку окропом, кефіром або йогуртом. Вранці додати сир, мед, фрукти, ягоди та горіхи.
Корисний бутерброд
Гастроном
На шматок цільнозернового хліба додати сир, арахісове масло, індичку або лосось, овочі. Можна вибирати інгредієнти, які подобаються.
Бутерброд із сиром і зеленню
1000.menu
Можна змішати пастоподібний сир із зеленню і спеціями і намазати на хліб.
Смузі
Смузік
Це дуже швидкий, простий і корисний напій. Кефір залити в блендер, додати свіжі фрукти або ягоди, жменю вівсянки або сиру, збити. З'їсти можна ложкою або випити.
Яйце
1ZOOM.Me
Приготувати яйце всмятку – легко і швидко. Додати шматок сиру, овочі і скибочку хліба. Вийде повноцінний ситний сніданок.
Коржик із начинкою
Passion
На готовий корж для буріто або лаваш викласти все, що заманеться. Як соус додати йогурт або томатний соус.
Вівсяномлинець із сиром
Дзен
Змішати 50 грамів вівсянки, 50 г кефіру, сире яйце в мисці. Отриману рідину вилити на пательню. Коли запечеться з одного боку, покласти всередину сир.
Кекс у чашці
ХОЧУ.ua
У чашку додати 25 г вівсяних пластівців і яйце. Змішати інгредієнти і всипати фрукти, ягоди та мед. Поставити на 2-3 хвилини в мікрохвильову піч на повну потужність.
Парфе
Прості рецепти
У піалу або в келих для десерту викласти шар мюслі. Змастити його йогуртом. Додати ягоди. Повторити в тому ж порядку.
Не забудьте зберегти пост, ця інформація корисна всім ❤️ Раз вже у нас зайшла тема сніданків, то хочу поговорити про швидкі варіанти. Адже досить часто буває, що з ранку часу немає і ти п'єш чай з печивом, просто тому, що не встигаєш навіть придумати, що поїсти. Ділюся з вами швидкими сніданками: ✅Йогурт + жменька мюслі + фрукти / горішки ✅Запарьте вівсянку з вечора (просто залийте окропом або кефіром / йогуртом), вранці додайте сир / мед / фрукти / ягоди / горіхи і отримаєте відмінний сніданок ✅Сделайте корисний бутерброд: візьміть шматок цільнозернового хліба, додайте сир / арахісове масло / індичку / лосось / овочі, то, що любите - і сніданок готовий ✅Смешайте пастоподібний сир із зеленню і спеціями і намажте на хліб ✅Взбейте смузі: немає нічого швидше, ніж закинути в блендер кефір , свіжі фрукти або ягоди, жменю овс нки або сиру, збити і з'їсти ложечкою або випити. Мити тільки доведеться потім :) ✅Сваріте яйце. Якщо всмятку - то взагалі швидко! Додамо шматок сиру, овочі, скибочку хліба і ось повноцінний сніданок ✅Возьміте готову корж (для буріто або лаваш), покладіть всередину все, що заманеться, як соус додайте йогурт або томатний соус ✅Овсяноблін з сиром: тут все просто - 50 г вівсянки , 50 г кефіру, Яйце, все змішуємо, виливаємо на сковорідку, всередину кладемо сир ✅Кекс в гуртку. Беремо кухоль, туди 25 г вівсяних пластівців і яйце, змішуємо, додаємо фрукти / ягоди / мед і на 2-3 хв в мікрововолновку на повну потужність ✅Парфе: зробимо красиво - шар мюслі, йогурту, ягід, і так повторити. Красиво і смачно 👌🏻 ❤️А які швидкі сніданки готуєте ви?
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дієтолог Людмила Гончарова розповіла про популярні продукти, які шкідливі для організму.
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