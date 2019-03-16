Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова надала в своєму Instagram топ-10 простих рецептів швидкого та корисного сніданку, які дозволять не пропускати найголовніший прийом їжі за день.

"Раз уже у нас зайшла тема сніданків, то хочу поговорити про швидкі варіанти. Адже досить часто буває, що зранку часу немає і ти п'єш чай із печивом, просто тому, що не встигаєш навіть придумати, що поїсти", – написала вона.

Мюслі з йогуртом

Смачні рецепти

З'єднати йогурт зі жменькою мюслі. Додати фрукти і горішки. Вийде насичений і поживний сніданок.

Вівсянка з вечора

Схуднення вдома

Залити увечері вівсянку окропом, кефіром або йогуртом. Вранці додати сир, мед, фрукти, ягоди та горіхи.

Корисний бутерброд

Гастроном

На шматок цільнозернового хліба додати сир, арахісове масло, індичку або лосось, овочі. Можна вибирати інгредієнти, які подобаються.

Бутерброд із сиром і зеленню

1000.menu

Можна змішати пастоподібний сир із зеленню і спеціями і намазати на хліб.

Смузі

Смузік

Це дуже швидкий, простий і корисний напій. Кефір залити в блендер, додати свіжі фрукти або ягоди, жменю вівсянки або сиру, збити. З'їсти можна ложкою або випити.

Яйце

1ZOOM.Me

Приготувати яйце всмятку – легко і швидко. Додати шматок сиру, овочі і скибочку хліба. Вийде повноцінний ситний сніданок.

Коржик із начинкою

Passion

На готовий корж для буріто або лаваш викласти все, що заманеться. Як соус додати йогурт або томатний соус.

Вівсяномлинець із сиром

Дзен

Змішати 50 грамів вівсянки, 50 г кефіру, сире яйце в мисці. Отриману рідину вилити на пательню. Коли запечеться з одного боку, покласти всередину сир.

Кекс у чашці

ХОЧУ.ua

У чашку додати 25 г вівсяних пластівців і яйце. Змішати інгредієнти і всипати фрукти, ягоди та мед. Поставити на 2-3 хвилини в мікрохвильову піч на повну потужність.

Парфе

Прості рецепти

У піалу або в келих для десерту викласти шар мюслі. Змастити його йогуртом. Додати ягоди. Повторити в тому ж порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дієтолог Людмила Гончарова розповіла про популярні продукти, які шкідливі для організму.

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