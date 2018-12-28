Як правильно приготувати олів'є: дієтолог вказав на важливий нюанс

Готуючи традиційне новорічне олів'є, не варто відмовлятися від майонезу. Класичний рецепт цього салату передбачає його наявність.

Про це в ефірі ObozTV заявив дієтолог Олександр Кущ. Однак він підкреслив, що майонез повинен бути не промислового приготування, а власного.

"У ньому ж досить прості й зрозумілі інгредієнти: масло, яйця, гірчиця, лимонний сік, цедра апельсина, сіль, перець. Тому, маючи ручний міксер або вінчик, можна приготувати майонез за 10-15 хвилин і він буде значно менше калорійним", – пояснив Кущ.

Він нагадав, що в промисловий майонез кладуть оцет. Крім того, в ньому присутня величезна кількість різних небезпечних для здоров'я консервантів.

"І я вважаю, що уесь цей поділ майонезів на легкі, важкі – це неправильно. Майонез – це або майонез, або не майонез", – підсумував дієтолог.

Олів'є

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