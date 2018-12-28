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Як правильно приготувати олів'є: дієтолог вказав на важливий нюанс

29.4тЧитати матеріал російською

Готуючи традиційне новорічне олів'є, не варто відмовлятися від майонезу. Класичний рецепт цього салату передбачає його наявність.

Про це в ефірі ObozTV заявив дієтолог Олександр Кущ. Однак він підкреслив, що майонез повинен бути не промислового приготування, а власного.

"У ньому ж досить прості й зрозумілі інгредієнти: масло, яйця, гірчиця, лимонний сік, цедра апельсина, сіль, перець. Тому, маючи ручний міксер або вінчик, можна приготувати майонез за 10-15 хвилин і він буде значно менше калорійним", – пояснив Кущ.

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Він нагадав, що в промисловий майонез кладуть оцет. Крім того, в ньому присутня величезна кількість різних небезпечних для здоров'я консервантів.

"І я вважаю, що уесь цей поділ майонезів на легкі, важкі – це неправильно. Майонез – це або майонез, або не майонез", – підсумував дієтолог.

Олів'є

Олів'є

Нагадаємо, що OBOZREVATEL зібрав п'ять кращих рецептів найшвидших у приготуванні новорічних страв.

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рецептиНовий рікПряма трансляціяЕфіри Oboz TVздоров'я
Особа
Олександр Кущ
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Новий рікрецептпродуктиздоров'я
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van Dijk Max
van Dijk Max
продаю цветное фото настоясщего оливье за 15 хрыфен , будет настоясщим украшением праздничнего стола ! есть скатерти с напечатаными на них разными разносолами за 75 хрыфен , очень красиво и дешево , гарантия 25 лет , что продукты не испортятся
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Вообще-то в состав майонеза всегда входил и входит уксус, еще со времен Оливье. А вот какой уксус это другое дело.
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