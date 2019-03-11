Великий піст 2019: топ-5 рецептів пісних страв на кожен день

У понеділок, 11 березня, у православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до 27 квітня. Він не тільки найдовший, але і найсуворіший в християнському календарі, коли раціон харчування обмежується максимально жорстко.
Табу накладається на м'ясо, рибу, молоко і алкоголь. Але піст — не привід голодувати, або обмежувати свій раціон лише хлібом і водою.
Тому OBOZREVATEL зібрав топ-5 рецептів найбільш простих у приготуванні страв, які є і пісними, і водночас смачними.
Рагу з овочів в горщику
Інгредієнти:
Рагу з овочів в горщику
Фото: ivona.bigmir.net
2 шт. картоплі
2 шт. моркви
1 шт. помідори
1 шт. печериць
4-6 ст.л. томатної пасти
2 ст.л. рослинної олії
1 стакан гарячої води
за смаком сіль і перець
Спосіб приготування:
Дрібно наріжте і викладіть на розігріту сковороду цибулю і додайте олію. Наріжте пластинками гриби і додайте в сковороду. Присоліть і поперчіть. Готуйте на середньому вогні 5-10 хвилин.
Очищену картоплю наріжте кубиками і викладіть в кожен горщик шар картоплі. Дрібно наріжте очищену моркву, викладіть на картоплю. Зверху розкладіть цибульно-грибну суміш. Далі наріжте помідори, подрібніть зелень і часник. Рівномірно розподіліть зверху.
Потім додайте по 1/2 склянці води і 1 ложці томатної пасти в кожен горщик. Посоліть і поперчіть. Накрийте кришкою і запікайте в розігрітій духовці близько години.
Пісні тефтелі
Пісні тефтелі
Фото: 1000.menu
Інгредієнти:
1 ст.л. зеленої сочевиці
1 склянка рису
1,5 склянки води
2 шт. моркви
1 шт. цибулі
4 зубчики часнику
1 ч.л. цукру
2 ст.л. кетчупу
1-2 шт. лаврового листа
томатна паста
за смаком сіль, перець і спеції
Спосіб приготування:
Замочіть на ніч сочевицю, після — додайте в міксер і гарненько подрібніть. Відваріть рис.
Далі подрібніть овочі, змішайте всі інгредієнти і зліпіть тефтелі. Готуйте їх будь-яким зручним для вас способом — смажте, запікайте, тушкуйте. Блюдо готове!
Картопляні оладки
Інгредієнти:
Картопляні оладки
Фото: dom-eda.com
1 г картоплі
1 г ріпчастої цибулі
1 шт. курячого яйця
1 мл лимонного соку
1 г пшеничного борошна
за смаком сіль і перець
оливкова олія
Спосіб приготування:
Начистіть картоплю і натріть на тертці. Додайте яйце, нарізану цибулю, борошно, сіль і перець. Перемішайте.
Смажте на оливковій олії на середньому вогні, столовою ложкою викладаючи масу на сковороду. Готуйте до золотистої скоринки з обох сторін. Подавайте зі сметаною або вашим улюбленим соусом.
Гарбузовий суп-пюре
Інгредієнти:
Гарбузовий суп-пюре
Фото: lady.net
400 г гарбуза
1 шт. цибулі
3-4 зубчики часнику
500 мл овочевого бульйону
за смаком сіль і перець
оливкова олія
Спосіб приготування:
Наріжте гарбуз невеликими шматочками. Додайте до неї нарізану цибулю і часник. Всі інгредієнти укладіть в вогнетривку форму, збризніть оливковою олією. Закрийте форму фольгою і відправте в духовку, розігріту до 200 С.
Дістаньте форму з духовки (через 15-20 хвилин). Перекладіть овочі в блендер і збийте, поступово додаючи бульйон. Посоліть і поперчіть за смаком.
Шоколадний кекс
Інгредієнти:
Шоколадний кекс
Фото: www.patee.ru
200 г борошна
40 г порошку какао
80 г рослинної олії
300 мл води
пакетик розпушувача
Спосіб приготування:
У мисці змішайте всі сухі і сипучі інгредієнти, додайте туди воду, рослинну олію і ванілін. Готове рідке тісто вилийте у форму, і печіть 40-45 хвилин при температурі 140-145 градусів. Посипте виріб цукровою пудрою. Можна додати фрукти і ягоди.
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Раніше OBOZREVATEL, зібрав топ-3 простих дієтичних страви, які складаються з корисних і водночас смачних інгредієнтів.
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