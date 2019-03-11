Великий піст 2019: топ-5 рецептів пісних страв на кожен день

У понеділок, 11 березня, у православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до 27 квітня. Він не тільки найдовший, але і найсуворіший в християнському календарі, коли раціон харчування обмежується максимально жорстко.

Табу накладається на м'ясо, рибу, молоко і алкоголь. Але піст — не привід голодувати, або обмежувати свій раціон лише хлібом і водою.

Тому OBOZREVATEL зібрав топ-5 рецептів найбільш простих у приготуванні страв, які є і пісними, і водночас смачними.

Рагу з овочів в горщику

Інгредієнти:

Рагу з овочів в горщику Фото: ivona.bigmir.net

2 шт. картоплі

2 шт. моркви

1 шт. помідори

1 шт. печериць

4-6 ст.л. томатної пасти

2 ст.л. рослинної олії

1 стакан гарячої води

за смаком сіль і перець

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте і викладіть на розігріту сковороду цибулю і додайте олію. Наріжте пластинками гриби і додайте в сковороду. Присоліть і поперчіть. Готуйте на середньому вогні 5-10 хвилин.

Очищену картоплю наріжте кубиками і викладіть в кожен горщик шар картоплі. Дрібно наріжте очищену моркву, викладіть на картоплю. Зверху розкладіть цибульно-грибну суміш. Далі наріжте помідори, подрібніть зелень і часник. Рівномірно розподіліть зверху.

Потім додайте по 1/2 склянці води і 1 ложці томатної пасти в кожен горщик. Посоліть і поперчіть. Накрийте кришкою і запікайте в розігрітій духовці близько години.

Пісні тефтелі

Пісні тефтелі Фото: 1000.menu

Інгредієнти:

1 ст.л. зеленої сочевиці

1 склянка рису

1,5 склянки води

2 шт. моркви

1 шт. цибулі

4 зубчики часнику

1 ч.л. цукру

2 ст.л. кетчупу

1-2 шт. лаврового листа

томатна паста

за смаком сіль, перець і спеції

Спосіб приготування:

Замочіть на ніч сочевицю, після — додайте в міксер і гарненько подрібніть. Відваріть рис.

Далі подрібніть овочі, змішайте всі інгредієнти і зліпіть тефтелі. Готуйте їх будь-яким зручним для вас способом — смажте, запікайте, тушкуйте. Блюдо готове!

Картопляні оладки

Інгредієнти:

Картопляні оладки Фото: dom-eda.com

1 г картоплі

1 г ріпчастої цибулі

1 шт. курячого яйця

1 мл лимонного соку

1 г пшеничного борошна

за смаком сіль і перець

оливкова олія

Спосіб приготування:

Начистіть картоплю і натріть на тертці. Додайте яйце, нарізану цибулю, борошно, сіль і перець. Перемішайте.

Смажте на оливковій олії на середньому вогні, столовою ложкою викладаючи масу на сковороду. Готуйте до золотистої скоринки з обох сторін. Подавайте зі сметаною або вашим улюбленим соусом.

Гарбузовий суп-пюре

Інгредієнти:

Гарбузовий суп-пюре Фото: lady.net

400 г гарбуза

1 шт. цибулі

3-4 зубчики часнику

500 мл овочевого бульйону

за смаком сіль і перець

оливкова олія

Спосіб приготування:

Наріжте гарбуз невеликими шматочками. Додайте до неї нарізану цибулю і часник. Всі інгредієнти укладіть в вогнетривку форму, збризніть оливковою олією. Закрийте форму фольгою і відправте в духовку, розігріту до 200 С.

Дістаньте форму з духовки (через 15-20 хвилин). Перекладіть овочі в блендер і збийте, поступово додаючи бульйон. Посоліть і поперчіть за смаком.

Шоколадний кекс

Інгредієнти:

Шоколадний кекс Фото: www.patee.ru

200 г борошна

40 г порошку какао

80 г рослинної олії

300 мл води

пакетик розпушувача

Спосіб приготування:

У мисці змішайте всі сухі і сипучі інгредієнти, додайте туди воду, рослинну олію і ванілін. Готове рідке тісто вилийте у форму, і печіть 40-45 хвилин при температурі 140-145 градусів. Посипте виріб цукровою пудрою. Можна додати фрукти і ягоди.

Ще більше простих і корисних рецептів страв дивіться тут.

Раніше OBOZREVATEL, зібрав топ-3 простих дієтичних страви, які складаються з корисних і водночас смачних інгредієнтів.

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