У Британії дівчина перевірила на собі міф про яйце в мікрохвильовці: моторошні фото

Молода дівчина в місті Ньюкасл, Великобританія, вирішила відварити яйце в мікрохвильовці і в результаті ледь не втратила обидва ока.

19-річна британка Кортні Вуд на Різдво вирішила приготувати собі сніданок за рецептом, який використовує вже давно. Вона поклала яйце в мікрохвильовку і встановила таймер на одну хвилину, повідомляє видання LADbible.

"В день Різдва я приготувала собі сніданок. Я поклала трохи бекону під гриль, а потім я поклала яйце в кружку з невеликою кількістю води – як я робила раніше – і сунула його в мікрохвильову піч. На хвилину. Мікрохвильова піч не гула, тому я витягла яйце назад, поклала його збоку і перевірила бекон. Коли я повернулася до кружки, яйце вибухнуло мені в обличчя", – розповіла постраждала дівчина.

Від сильного болю Кортні почала кричати. Вона побігла в ванну, щоб промити очі холодною водою, а потім зателефонувала подрузі.

"До того моменту я вже не могла бачити, і я кричала від болю. Моя подруга, коли побачила, що трапилося – відразу набрала 911", - повідомила Вуд.

ladbible.com

ladbible.com

ladbible.com

Медики в лікарні наклали Кортні на очі пов'язку і прописали морфій від сильного болю. Вони обстежили очі дівчини і повідомили, що опіки поверхневі, і вони зачепили поверхню рогівки. На щастя, дівчина не втратить зору, але на відновлення їй буде потрібно кілька тижнів.

Кортні щодня відвідує лікарів, приймає стероїди і проводить необхідні процедури. Дві доби вона нічого не бачила – через 48 годин повернувся зір на одному оці, а з другим дівчина досі має проблеми. Вона застерігає всіх від таких травм і просить бути обережніше з цим у мікрохвильовій печі.

"У мене є очні краплі і стероїди, і я повинна відвідувати очну клініку щодня, поки мої очі не заживуть. Лікарі сказали мені, що зір у моєму лівому оці може не відновитися протягом тижня або навіть довше. Це був найстрашніший біль, який я коли-небудь відчувала, це було жахливо, і я б не хотіла, щоб хтось ще проходив через те, через що я пройшла", – розповіла потерпіла.

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