Смачний піст: рецепти від відомого кулінара

З 11 березня для всіх православних християн починається Великий піст, який триватиме до Великодня. Згідно з традиціями, на цей час потрібно виключити з меню всі м'ясні, молочні страви, яйця і всі інші продукти, які містять у своєму складі ці інгредієнти. Дозволено їсти лише рибні страви і тільки в особливі дні. Але це зовсім не означає, що потрібно відмовляти собі в чомусь смачному.

У цьому також абсолютно впевнений відомий кулінарний експерт і шеф-кухар Євген Клопотенко, який опублікував підбірку пісних страв на своєму сайті.

Грибна юшка з селерою

Інгредієнти:

Грибна юшка з селерою Фото: klopotenko

200 г білих грибів

1 шт. цибулі

3 шт. картоплі

100 г селери

1 ст. л. соняшникової олії

3-4 гілочки кропу

за смаком сіль і перець

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Загорніть селеру в фольгу, посоліть і відправте в духовку на півтори години.

Помийте гриби, наріжте на шматочки середнього розміру. Цибулю почистьте і дрібно поріжте. Обсмажте гриби і цибулю на сковорідці з олією, поки цибуля не стане прозорою.

Налийте в каструлю 1 літр води і доведіть до кипіння. Додайте картоплю, порізану невеликим кубиком, цибульно-грибну засмажку і запечену селеру. Варіть юшку до готовності картоплі. В кінці приготування додайте дрібно порізаний кріп.

Пісний борщ з в'яленою грушею

Інгредієнти:

Пісний борщ з в'яленою грушею Фото: klopotenko

2 л води

1 шт. буряка

1 шт. цибулини

1 шт. моркви

2 шт. картоплі

150 г капусти

2 ст. л. томатної пасти

2 шт. груші в'яленої

1 ст. л. цукру

2 шт. лаврового листа

2 зубки часнику

2 ст. л. соняшникової олії

за смаком сіль і перець

Спосіб приготування:

Помийте буряк і запікайте в духовці протягом півтори години. Потім дайте охолонути, очистіть і натріть на тертці.

Розігрійте сковороду з соняшниковою олією. Потріть моркву, дрібно поріжте цибулю і обсмажте (2-3 хвилини). Далі додайте тертий буряк і тушкуйте ще 2 хвилини. Потім додайте томатну пасту і цукор і продовжуйте тушкувати.

Почистьте картоплю і поріжте кубиками невеликого розміру. У каструлю налийте воду, викладіть картоплю, лавровий лист і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть ще 5 хвилин. Додайте тонко нашатковану капусту і варіть протягом 15 хвилин.

Потім додайте овочеву засмажку і порізану тонкими слайсами грушу, варіть ще 5-7 хвилин. Посоліть і поперчіть за смаком. В кінці приготування додайте часник.

Салат з гречкою і солоними огірками

Інгредієнти:

Салат з гречкою і солоними огірками Фото: klopotenko

250 г гречки

200 мл бурякового соку

100 г огірка солоного

10 г перцю чилі

1 ст. л. насіння гарбуза

2 ст. л. соняшникової олії

20 г петрушки

за смаком сіль

Спосіб приготування:

Видавіть сік з буряка за допомогою соковидавлювача. Якщо у вас її немає, ви можете просто натерти буряк на дрібній тертці і віджати сік через сито.

Гречку переберіть і промийте. Залийте буряковим соком і залиште при кімнатній температурі на 4-6 годин, щоб гречка розбухла. Готову гречку перекладіть в салатник, додайте солоні огірки, порізані великим кубиком, тонкі кружальця перцю чилі і гарбузове насіння.

Приготуйте соус для салату. Перебийте в блендері листя петрушки з сіллю і соняшниковою олією до однорідної консистенції. Подавайте салат з соусом. При необхідності додайте сіль.

Салат з селерою

Інгредієнти:

Салат з селерою Фото: klopotenko

100 г моркви

100 г кореня селери

100 г яблук

30 мл оливкової олії

1 ч.л. французької гірчиці

сік половини лимона

за смаком сіль

Спосіб приготування:

Почистьте і наріжте "жульєном" (соломкою) моркву, селеру і яблука. Далі приготуйте заправку для салату. Для цього змішайте оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Полийте заправкою салат і добре перемішайте.

Узвар з розмарином

Інгредієнти:

Узвар з розмарином Фото: klopotenko

500 г сухофруктів (яблука, груші, сливи)

2-3 ст. л. цукру

4 великі гілочки розмарину

Спосіб приготування:

Добре промийте сухофрукти. Потім викладіть в каструлю і залийте холодною водою. Доведіть до кипіння і додайте цукор. Зніміть з вогню і додайте гілочки розмарину. Закрийте кришкою і дайте настоятися.

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