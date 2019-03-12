Смачний піст: рецепти від відомого кулінара

З 11 березня для всіх православних християн починається Великий піст, який триватиме до Великодня. Згідно з традиціями, на цей час потрібно виключити з меню всі м'ясні, молочні страви, яйця і всі інші продукти, які містять у своєму складі ці інгредієнти. Дозволено їсти лише рибні страви і тільки в особливі дні. Але це зовсім не означає, що потрібно відмовляти собі в чомусь смачному.
У цьому також абсолютно впевнений відомий кулінарний експерт і шеф-кухар Євген Клопотенко, який опублікував підбірку пісних страв на своєму сайті.
Грибна юшка з селерою
Інгредієнти:
Грибна юшка з селерою
Фото: klopotenko
200 г білих грибів
1 шт. цибулі
3 шт. картоплі
100 г селери
1 ст. л. соняшникової олії
3-4 гілочки кропу
за смаком сіль і перець
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 180 градусів. Загорніть селеру в фольгу, посоліть і відправте в духовку на півтори години.
Помийте гриби, наріжте на шматочки середнього розміру. Цибулю почистьте і дрібно поріжте. Обсмажте гриби і цибулю на сковорідці з олією, поки цибуля не стане прозорою.
Налийте в каструлю 1 літр води і доведіть до кипіння. Додайте картоплю, порізану невеликим кубиком, цибульно-грибну засмажку і запечену селеру. Варіть юшку до готовності картоплі. В кінці приготування додайте дрібно порізаний кріп.
Пісний борщ з в'яленою грушею
Інгредієнти:
Пісний борщ з в'яленою грушею
Фото: klopotenko
2 л води
1 шт. буряка
1 шт. цибулини
1 шт. моркви
2 шт. картоплі
150 г капусти
2 ст. л. томатної пасти
2 шт. груші в'яленої
1 ст. л. цукру
2 шт. лаврового листа
2 зубки часнику
2 ст. л. соняшникової олії
за смаком сіль і перець
Спосіб приготування:
Помийте буряк і запікайте в духовці протягом півтори години. Потім дайте охолонути, очистіть і натріть на тертці.
Розігрійте сковороду з соняшниковою олією. Потріть моркву, дрібно поріжте цибулю і обсмажте (2-3 хвилини). Далі додайте тертий буряк і тушкуйте ще 2 хвилини. Потім додайте томатну пасту і цукор і продовжуйте тушкувати.
Почистьте картоплю і поріжте кубиками невеликого розміру. У каструлю налийте воду, викладіть картоплю, лавровий лист і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть ще 5 хвилин. Додайте тонко нашатковану капусту і варіть протягом 15 хвилин.
Потім додайте овочеву засмажку і порізану тонкими слайсами грушу, варіть ще 5-7 хвилин. Посоліть і поперчіть за смаком. В кінці приготування додайте часник.
Салат з гречкою і солоними огірками
Інгредієнти:
Салат з гречкою і солоними огірками
Фото: klopotenko
250 г гречки
200 мл бурякового соку
100 г огірка солоного
10 г перцю чилі
1 ст. л. насіння гарбуза
2 ст. л. соняшникової олії
20 г петрушки
за смаком сіль
Спосіб приготування:
Видавіть сік з буряка за допомогою соковидавлювача. Якщо у вас її немає, ви можете просто натерти буряк на дрібній тертці і віджати сік через сито.
Гречку переберіть і промийте. Залийте буряковим соком і залиште при кімнатній температурі на 4-6 годин, щоб гречка розбухла. Готову гречку перекладіть в салатник, додайте солоні огірки, порізані великим кубиком, тонкі кружальця перцю чилі і гарбузове насіння.
Приготуйте соус для салату. Перебийте в блендері листя петрушки з сіллю і соняшниковою олією до однорідної консистенції. Подавайте салат з соусом. При необхідності додайте сіль.
Салат з селерою
Інгредієнти:
Салат з селерою
Фото: klopotenko
100 г моркви
100 г кореня селери
100 г яблук
30 мл оливкової олії
1 ч.л. французької гірчиці
сік половини лимона
за смаком сіль
Спосіб приготування:
Почистьте і наріжте "жульєном" (соломкою) моркву, селеру і яблука. Далі приготуйте заправку для салату. Для цього змішайте оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Полийте заправкою салат і добре перемішайте.
Узвар з розмарином
Інгредієнти:
Узвар з розмарином
Фото: klopotenko
500 г сухофруктів (яблука, груші, сливи)
2-3 ст. л. цукру
4 великі гілочки розмарину
Спосіб приготування:
Добре промийте сухофрукти. Потім викладіть в каструлю і залийте холодною водою. Доведіть до кипіння і додайте цукор. Зніміть з вогню і додайте гілочки розмарину. Закрийте кришкою і дайте настоятися.
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