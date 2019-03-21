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Що приготувати навесні: рецепт легкого салату

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З настанням весни варто відмовитися від важких салатів з майонезними заправками.

Так, варто перемикнутися на здорову альтернативу. OBOZREVATEL розповість, як приготувати овочевий салат з копченим лососем.

Інгредієнти:

Що приготувати навесні: рецепт легкого салату

Овочевий салат з копченим лососем

Фото: anews.com

  • 1-2 шт. свіжих огірків

  • 1 шт. буряка

  • 100 г копченого лосося

  • пучок салатного листя

  • жменя помідорів чері

  • спаржа

Для заправки:

Спосіб приготування:

Всі овочі добре помийте. Помідори і огірки наріжте. Листя салату замочіть на півгодини в холодній воді, потім обсушіть.

Попередньо відварений буряк очистіть і наріжте кубиками. Спаржу покладіть в киплячу воду на 2 хвилини. Потім поставте в крижану воду, після чого обсушіть.

Порвіть листя салату і викладіть на тарілку. Зверху рівномірно розподіліть підготовлені овочі і скибочки лосося. Полийте салат заправкою і подавайте.

Ще більше простих і корисних рецептів весняних салатів дивіться тут.

Раніше OBOZREVATEL зібрав топ-3 рецепта салатів, які не тільки легкі в приготуванні, а й корисні, дієтичні і смачні.

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