Що приготувати навесні: рецепт легкого салату

З настанням весни варто відмовитися від важких салатів з майонезними заправками.

Так, варто перемикнутися на здорову альтернативу. OBOZREVATEL розповість, як приготувати овочевий салат з копченим лососем.

Інгредієнти:

Овочевий салат з копченим лососем Фото: anews.com

1-2 шт. свіжих огірків

1 шт. буряка

100 г копченого лосося

пучок салатного листя

жменя помідорів чері

спаржа

Для заправки:

2-3 ст.л. оливкової олії

1 ч.л. лимонного соку

1 ст.л. гірчиці із зернами

сіль, перець Читайте: Як швидко і смачно приготувати салат "Ніжність": найкращий рецепт

Спосіб приготування:

Всі овочі добре помийте. Помідори і огірки наріжте. Листя салату замочіть на півгодини в холодній воді, потім обсушіть.

Попередньо відварений буряк очистіть і наріжте кубиками. Спаржу покладіть в киплячу воду на 2 хвилини. Потім поставте в крижану воду, після чого обсушіть.

Порвіть листя салату і викладіть на тарілку. Зверху рівномірно розподіліть підготовлені овочі і скибочки лосося. Полийте салат заправкою і подавайте.

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