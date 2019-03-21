Що приготувати навесні: рецепт легкого салату

З настанням весни варто відмовитися від важких салатів з майонезними заправками.
Так, варто перемикнутися на здорову альтернативу. OBOZREVATEL розповість, як приготувати овочевий салат з копченим лососем.
Інгредієнти:
Овочевий салат з копченим лососем
Фото: anews.com
1-2 шт. свіжих огірків
1 шт. буряка
100 г копченого лосося
пучок салатного листя
жменя помідорів чері
спаржа
Для заправки:
2-3 ст.л. оливкової олії
1 ч.л. лимонного соку
1 ст.л. гірчиці із зернами
сіль, перець
Спосіб приготування:
Всі овочі добре помийте. Помідори і огірки наріжте. Листя салату замочіть на півгодини в холодній воді, потім обсушіть.
Попередньо відварений буряк очистіть і наріжте кубиками. Спаржу покладіть в киплячу воду на 2 хвилини. Потім поставте в крижану воду, після чого обсушіть.
Порвіть листя салату і викладіть на тарілку. Зверху рівномірно розподіліть підготовлені овочі і скибочки лосося. Полийте салат заправкою і подавайте.
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