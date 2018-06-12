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"Просто, смачно і не вимагає зусиль": зырковий кулінар поділився авторським рецептом

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Відомий український кулінар-реформатор, переможець популярного телепроекту "МастерШеф" каналі на СТБ Євген Клопотенко поділився авторським рецептом незвичайного страви зі свинини.

Кухар розповів, як приготувати свинину на грилі в легкому маринаді з декількох видів гірчиці, а як гарнір приготувати салат з яблуками і горіхами. Покроковим рецептом Клопотенко поділився з читачами видання OBOZREVATEL.

"Свинина з яблуками - класичне поєднання, перевірене часом. Як на мене, це дуже просто, смачно і не вимагає багато зусиль та часу. Свинина в гірчиці з яблучним салатом - ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати здоровий і ситний обід всього за 20 хвилин", - зазначив Євген.

Свинина в гірчиці з яблучним салатом

klopotenko.com

СКЛАДОВІ:

  • 700-800 г свинячих котлет (4 шматка на кістці)

  • 1 ст. л. американської гірчиці

  • 1 ст. л. гірчиці в зернах

  • 1 ст. л. меду

  • 1 ст. л. лимонного соку

  • Сіль за смаком)

  • Рослинна олія (для смаження)

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Для яблучного салату:

  • Одне зелене яблуко

  • 1 ст. л. гірчиці в зернах

  • 2 ст. л. майонезу домашнього

  • 200 г міксу салатів

  • 30 г ядер волоських горіхів

ЯК ПРИГОТУВАТИ СВИНИНУ В ГІРЧИЦІ:

Змішайте в невеликій мисці мед, кілька видів гірчиці, дрібку солі і лимонний сік. Викладіть в ємність свинячі котлети і перемішайте, щоб маринад рівномірно розподілився по м'ясу.

Розігрійте пательню гриль і обсмажте свинину до готовності з двох сторін.

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Приготуйте салат: яблуко розріжте навпіл, видаліть серцевину і поріжте великими шматочками. Змішайте в салатнику листя салату, гірчицю, майонез і яблука, додайте крупно подрібнені волоські горіхи.

Подавайте свинину разом з яблучним салатом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кулінар, переможниця телепроекту "МастерШеф" Асмік Гаспарян розповіла, як готувати овочеві равіолі під соусом марінара.

Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "Обозреватель".

Тема
рецепти
Особа
Євген Клопотенко
Об'єкт
рецепт
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