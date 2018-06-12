"Просто, смачно і не вимагає зусиль": зырковий кулінар поділився авторським рецептом

Відомий український кулінар-реформатор, переможець популярного телепроекту "МастерШеф" каналі на СТБ Євген Клопотенко поділився авторським рецептом незвичайного страви зі свинини.
Кухар розповів, як приготувати свинину на грилі в легкому маринаді з декількох видів гірчиці, а як гарнір приготувати салат з яблуками і горіхами. Покроковим рецептом Клопотенко поділився з читачами видання OBOZREVATEL.
"Свинина з яблуками - класичне поєднання, перевірене часом. Як на мене, це дуже просто, смачно і не вимагає багато зусиль та часу. Свинина в гірчиці з яблучним салатом - ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати здоровий і ситний обід всього за 20 хвилин", - зазначив Євген.
Свинина в гірчиці з яблучним салатом
klopotenko.com
СКЛАДОВІ:
700-800 г свинячих котлет (4 шматка на кістці)
1 ст. л. американської гірчиці
1 ст. л. гірчиці в зернах
1 ст. л. меду
1 ст. л. лимонного соку
Сіль за смаком)
Рослинна олія (для смаження)
Для яблучного салату:
Одне зелене яблуко
1 ст. л. гірчиці в зернах
2 ст. л. майонезу домашнього
200 г міксу салатів
30 г ядер волоських горіхів
ЯК ПРИГОТУВАТИ СВИНИНУ В ГІРЧИЦІ:
Змішайте в невеликій мисці мед, кілька видів гірчиці, дрібку солі і лимонний сік. Викладіть в ємність свинячі котлети і перемішайте, щоб маринад рівномірно розподілився по м'ясу.
Розігрійте пательню гриль і обсмажте свинину до готовності з двох сторін.
Приготуйте салат: яблуко розріжте навпіл, видаліть серцевину і поріжте великими шматочками. Змішайте в салатнику листя салату, гірчицю, майонез і яблука, додайте крупно подрібнені волоські горіхи.
Подавайте свинину разом з яблучним салатом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кулінар, переможниця телепроекту "МастерШеф" Асмік Гаспарян розповіла, як готувати овочеві равіолі під соусом марінара.
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