"Просто, смачно і не вимагає зусиль": зырковий кулінар поділився авторським рецептом

Відомий український кулінар-реформатор, переможець популярного телепроекту "МастерШеф" каналі на СТБ Євген Клопотенко поділився авторським рецептом незвичайного страви зі свинини.

Кухар розповів, як приготувати свинину на грилі в легкому маринаді з декількох видів гірчиці, а як гарнір приготувати салат з яблуками і горіхами. Покроковим рецептом Клопотенко поділився з читачами видання OBOZREVATEL.

"Свинина з яблуками - класичне поєднання, перевірене часом. Як на мене, це дуже просто, смачно і не вимагає багато зусиль та часу. Свинина в гірчиці з яблучним салатом - ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати здоровий і ситний обід всього за 20 хвилин", - зазначив Євген.

Свинина в гірчиці з яблучним салатом klopotenko.com

СКЛАДОВІ:

700-800 г свинячих котлет (4 шматка на кістці)

1 ст. л. американської гірчиці

1 ст. л. гірчиці в зернах

1 ст. л. меду

1 ст. л. лимонного соку

Сіль за смаком)

Рослинна олія (для смаження)

Для яблучного салату:

Одне зелене яблуко

1 ст. л. гірчиці в зернах

2 ст. л. майонезу домашнього

200 г міксу салатів

30 г ядер волоських горіхів

ЯК ПРИГОТУВАТИ СВИНИНУ В ГІРЧИЦІ:

Змішайте в невеликій мисці мед, кілька видів гірчиці, дрібку солі і лимонний сік. Викладіть в ємність свинячі котлети і перемішайте, щоб маринад рівномірно розподілився по м'ясу.

Розігрійте пательню гриль і обсмажте свинину до готовності з двох сторін.

Приготуйте салат: яблуко розріжте навпіл, видаліть серцевину і поріжте великими шматочками. Змішайте в салатнику листя салату, гірчицю, майонез і яблука, додайте крупно подрібнені волоські горіхи.

Подавайте свинину разом з яблучним салатом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кулінар, переможниця телепроекту "МастерШеф" Асмік Гаспарян розповіла, як готувати овочеві равіолі під соусом марінара.