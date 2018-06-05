Найпопулярніша страва літа: топ-5 овочевих рецептів для здоров'я і фігури

Страви з кабачків, мабуть, вважаються одними з найбільш популярних в літній сезон. Вони легко готуються, мають невисоку калорійністю і не зашкодять фігурі.

При правильному підході до процесу готування, з кабачком можна створити безліч кулінарних шедеврів. Кожен з них приємно здивує незвичайними смаковими поєднаннями, а також підійде для тих, хто стежить за фігурою. але любить смачно поїсти, пишуть на сайті телеканалу СТБ.

Пропонуємо вашій увазі 5 рецептів запечених кабачків, приготування яких не відніме багато часу.

Кабачки з сиром

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Складові:

2 невеликих кабачка

50 г сиру

Сіль та спеції за смаком

Приготування:

Розігріти духовку до 180-200 ° C.

Кабачки помити, нарізати тоненькими, але не прозорими, кружечками. Підсолити.

На середній терці натерти сир. Укрити металевий лист пергаментом, фольгою або вставити силіконову формочку. Викласти скибочки кабачків на підготовлену поверхню, посипати сиром і спеціями.

Запікати 10-15 хвилин.

Кабачки, запечені з яйцем і сиром

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Складові:

2 середніх кабачка

30-50 г твердого сиру

3 курячих яйця

зелень

Приготування:

Помити кабачки, очистити від шкірки. Нарізати кільцями або кубиками.

Форму для випікання вистелити пергаментом, змастити олією, викласти туди кабачки.

Збити яйця з сіллю і перцем. Вилити на овочі. На великій тертці натерти сир. Посипати кабачки.

Запікати в духовці 35-40 хвилин при температурі 200-220 ° C. Перед подачею прикрасити дрібно посіченою зеленню.

Закуска з кабачків і пармезану

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Складові:

2-3 кабачка

1 яєчний білок (або ціле яйце)

панірувальні сухарі або подрібнений сухий хліб

50 г сиру "Пармезан" (або інший подібний)

Сіль, перець (за смаком)

Приготування:

Білок (або яйце) злегка збити з сіллю.

В іншій ємності змішати панірувальні сухарі з половинкою тертого пармезану. Сіль і сухі трави додати за смаком.

Нарізати кабачки на поздовжні шматочки. Занурити кожен шматочок в білок, а потім обваляти в сухарях.

Вистелити дно дека пергаментом, змастити олією. Викласти кабачки. Запікати 15-20 хвилин при температурі 200 ° C.

Через 7-10 хвилин після початку запікання перевернути палички на іншу сторону. Готову страву подавати з соусом з натурального йогурту, зелені і приправ.

Кабачки, запечені з картоплею і помідорами

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Складові:

1 кабачок

5-6 середніх картоплин

4-5 твердих помідорів

1 велика цибулина

3 зубчики часнику

30-40 г сиру

Олія

Сіль, спеції за смаком

зелень

Приготування:

Цибулю почистити, дрібно нарізати. Разом з пригніченим часником злегка підсмажити на сковорідці.

Вистелити дно форми або дека пергаментом, змастити олією. Викласти туди смажений часник з цибулею.

Чищену картоплю, помідори і кабачок нарізати кільцями. Викласти на цибулю в такий черговості: картопля-помідор-кабачок. Посолити, додати спеції.

Випікати 50 хвилин в духовці при температурі 200-220 ° C. Готову страву посипати тертим сиром, прикрасити зеленню.

Кабачки, запечені з грибами та сиром

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Складові:

2 кабачка

200-300 г свіжих грибів

1 цибулина

30-40 г сиру

Сіль, спеції, зелень за смаком

Приготування:

Кабачки помити, нарізати півкільцями. Помити гриби, покришити. Очистити цибулину, дрібно нарізати. Натерти сир.

Вистелити дно форми або дека пергаментом, змастити олією. Викладати на дно кабачки, гриби, цибулю. Додати сіль, приправи за смаком. Зверху посипати сиром і зеленню. Накрити форму фольгою.

Запікати при температурі 200-220 ° C. Після 20 хвилин прибрати фольгу, запікати до готовності овочів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кулінар-реформатор, переможець популярного телепроекту "МастерШеф" каналі на СТБ Євген Клопотенко поділився авторським рецептом фаршированого перцю з рибою, сухарями і оливками.