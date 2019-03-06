Начинки для млинців: Сєдокова розкрила секрет ласощів

Українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова поділилася улюбленими рецептами млинців на Масляну.

Про це епатажна зірка написала в своєму Telegram-каналі, запропонувавши шанувальникам використовувати різноманітні начинки під ласощі, особливо, якщо ікра вже набридла.

Млинці з бананової начинкою

Vpuzo

Інгредієнти:

Вершки 35% жирності – 1 склянка;

Ванільний екстракт – за смаком;

Банан – 3 шт;

Цукор – 3 ст. л.

"Збийте вершки з цукром і ванільним екстрактом, банани розм'якшіть до пюре. Додайте бананове пюре і ще раз добре збийте", – зазначила Сєдокова.

Млинці з грибною начинкою

Афіша-Їжа

Інгредієнти:

Печериці – 250 г;

Твердий сир – 120 г;

Молоко – 100 мл;

Цибулина – 1 шт;

Борошно – 1 ст. л .;

Сметана – 1 ст. л;

Перець, сіль - за смаком.

"Підсмажте на олії дрібно порізані гриби з цибулею. Посипте їх борошном, перемішайте, додайте молоко, сметану та спеції. Доведіть до однорідної маси і до кипіння", – розповіла співачка.

Млинці з червоною рибою

cookpad

Інгредієнти:

М'який плавлений сир;

Слабосолона червона риба (форель або сьомга);

"Філе риби дрібно нарізати і змішати з сиром. За бажанням можна додати зелень", – розповіла Сєдокова.

Млинці з карамельною начинкою

Інгредієнти :

Цукор – 4 ст. л;

Вода - 0,5 л;

Ваніль - 0,5 м

"На дно пательні кладемо цукор, ваніль, воду і топимо цукор, варимо до світло-коричневого кольору", – розповіла Сєдокова.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які помилки допускають господині при готуванні млинців на Масляну.

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