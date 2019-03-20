Макарони з м'ясом на швидку руку: найкращий рецепт

Ситуації, коли в найкоротший термін необхідно приготувати щось смачне і ситне, можуть виникнути коли завгодно. Врятувати в такому випадку можуть рецепти швидких страв.
Так, на кулінарному YouTube-каналі OSHPAZ KELIN був опублікований покроковий рецепт приготування макаронів з м'ясом (відео дивіться нижче).
Інгредієнти:
Макарони з м'ясом
Фото: скріншот з відео
300 г яловичини
2 шт. картоплі
1 шт. моркви
1 шт. цибулі ріпчастої
2 ст.л. томатної пасти
250-300 г макаронів
100 мл рослинної олії
300-350 мл води
за смаком сіль і перець
зелень
Спосіб приготування:
Обсмажте яловичину на великому вогні. Далі наріжте цибулю, моркву і картоплю. Додайте всі ці інгредієнти до м'яса і заправте томатною пастою. Посоліть і поперчіть за смаком.
Додайте макарони і обсмажуйте 1-2 хвилини. Потім влийте воду і тушкуйте 20-25 хвилин. Готову страву за бажанням посипте зеленню.
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