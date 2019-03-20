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Макарони з м'ясом на швидку руку: найкращий рецепт

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Ситуації, коли в найкоротший термін необхідно приготувати щось смачне і ситне, можуть виникнути коли завгодно. Врятувати в такому випадку можуть рецепти швидких страв.

Так, на кулінарному YouTube-каналі OSHPAZ KELIN був опублікований покроковий рецепт приготування макаронів з м'ясом (відео дивіться нижче).

Інгредієнти:

Макарони з м'ясом на швидку руку: найкращий рецепт

Макарони з м'ясом

Фото: скріншот з відео

Спосіб приготування:

Обсмажте яловичину на великому вогні. Далі наріжте цибулю, моркву і картоплю. Додайте всі ці інгредієнти до м'яса і заправте томатною пастою. Посоліть і поперчіть за смаком.

Додайте макарони і обсмажуйте 1-2 хвилини. Потім влийте воду і тушкуйте 20-25 хвилин. Готову страву за бажанням посипте зеленню.

Ще більше смачних покрокових рецептів страв ви можете подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом цікавого варіанту пасти болоньєзе - з селерою.

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