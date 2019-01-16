Котлети з овочів для всієї родини: топ-5 рецептів

Овочеві котлети припадуть до душі не тільки вегетаріанцям, а й людям, які стежать за своєю фігурою і просто тим, хто шукає різноманітності.

OBOZREVATEL підібрав п'ять кращих рецептів овочевих котлет. Не треба в них шукати заміну м'ясу, просто насолодитеся новими смаками і поєднаннями.

Котлети з картопляного пюре

700 г картопляного пюре;

50 г паніровачних сухарів;

20 г тертого пармезану.

Пюре слід зробити не сильно рідким. З'єднати в широкій мисці панірувальні сухарі і тертий пармезан, перемішати. Вологими руками сформувати з картопляного пюре плоскі круглі котлетки в діаметрі близько 4 см. Запанірувати їх по обидва боки і з боків в суміші сухарів і сиру. Викласти на деко, застелене пергаментним папером. Поставити в розігріту до 230 градусів духовку на 15 хвилин, потім перевернути котлетки і запекти ще 10-15 хвилин. Подавати з соусами.

Овочеві котлети edinstvennaya.ua

Котлети з цвітної капусти

1,6 кг цвітної капусти;

300 г адигейського сиру;

80 г борошна + борошно для напіровкі;

80 г манної крупи;

сіль, прянощі, зелень — за смаком;

олія рослинна — для смаження.

Цвітну капусту промити, розділити на великі суцвіття, відварити до м'якості в підсоленій воді. Вийняти, остудити. Відварити капусту. Порубати капусту максимально дрібно, додати манну крупу, борошно, подрібнену зелень, сіль, прянощі. Перемішати, додати натертий на крупній тертці адигейський сир. Перемішати все разом. Для кращої однорідності і зручності це найкраще робити руками. Сформувати невеликі котлетки. Запанірувати їх у борошні. Зліпити котлети і обсмажити на олії з обох боків до рум'яності.

Котлети з кабачка і рису

400 г очищених кабачків;

200 г сухого рису;

100 г пшеничного борошна + для панірування;

прянощі, сіль — за смаком;

100 мл рослинної олії для смаження;

10 г свіжого кропу.

Рис відварити в підсоленій воді до повної готовності (1 частина рису на 2 частини води). Остудити рис до кімнатної температури. Кабачки промити і натерти на крупній тертці. Молоденькі кабачки порізати цілком, у переспілих видалити шкірку і насіння. Додати подрібнені кабачки в миску до рису. Додати сіль, борошно і прянощі. Перемішати всі інгредієнти, додати чистий подрібнений кріп і гарненько вимішати продукти до отримання рівномірної однорідної маси. Сформувати невеликі котлетки і панірувати їх у борошні. Обсмажити у великій кількості рослинної олії з обох сторін до рум'янцю.

Морквяні котлети

400 г моркви

1 яйце

1 ст. ложки манної крупи

сіль, гострий перець, лавровий лист, запашний перець — за смаком

Моркву почистити і поділити кружками, опустити в окріп і варити до готовності (без солі) — хвилин 20-25, для ароматизації кинути горошини запашного перцю і лавровий лист. М'яку моркву відкинути на друшляк, рідину злити. Перетерти до однорідності. Змішати морквяне пюре з яйцем, сіллю, перцем за смаком. Додати манку, перемішати. По вінця наповнити низькі силіконові формочки, вирівняти поверхню, запекти котлети в духовці приблизно 15 хвилин при температурі 200 градусів.

Картопляні котлети "Алу-тики"

* Популярна страва індійської кухні

Картопляні котлети "Алу-тики" commerage.ru

3 великих картоплини;

1 чашка замороженого горошку;

1 ріпчаста цибуля;

перець свіжий або мелений – за смаком;

1 ч. ложка паприки;

2 ч. ложки гарам масала або карі;

1 ч. ложка меленого кмину;

1 ст. ложка кореня імбиру; свіжа зелень – за смаком;

2 ст. ложки сухарів для панірування;

3-4 ст. ложки борошна пшеничного;

сіль за смаком;

рослинна олія для смаження.

Приготувати пюре з картоплі. Додати нарізаний гострий перець, без насіння. Гострий перець можна замінити половинкою солодкого перцю, а для гостроти — додати мелений перець за смаком. Також додати нарізану зелень, цибулю і натертий корінь імбиру. Добре все перемішати. Додати в суміш зелений горошок (розморожений або свіжий), панірувальні сухарі, борошно, сіль і спеції. Ретельно все перемішати до отримання однорідної суміші.

Змоченими у воді руками сформувати невеликі котлетки. За бажанням, котлетки можна обваляти в панірувальних сухарях. Обсмажити в невеликій кількості олії кілька хвилин з двох сторін до золотистого кольору. Обсмажені котлетки помістити на кілька секунд на паперову серветку, щоб вбралися надлишки олії.

Раніше OBOZREVATEL поділився кількома хитрощами для того, щоб котлети вийшли смачними і соковитими.

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