''Гастрономічна насолода'': Седокова поділилася рецептом курчати з мандариновою сальсою

Українська співачка, екс-вокалістка культового колективу "ВІА Гра" Анна Седокова поділилася рецептом курчати з мандариновою сальсою.
"А що буде у вас на святковому столі? Я думаю, що вже пора почати замислюватися, адже час — без трьох днів 31 грудня. З прикмет ми пам'ятаємо, що свинина, раки, омари і черепахи в забороненому списку. У мене є ідеї. Зберігайте рецепт курчати з мандариновою сальсою", — написала співачка на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
Курча з мандариновою сальсою
Фото: annaupgraded
1 шт. - курча
мандарини
1/4 чашки - подрібнена цибуля (червона)
1/2 чашки - подрібнений горіх пекан
2 ст. л. - кінза, орегано
За смаком - сіль, перець
Спосіб приготування:
Змішайте банку консервованих або декілька свіжих мандаринів з подрібненим горіхом пекан, подрібненою цибулею і додайте кінзи або орегано.
Далі на оливковій олії обсмажте курча. Влийте сік з мандаринів і тушкуйте 4-6 хвилин, поки м'ясо не стане яскраво-рожевим.
Викладіть курча на тарілку, додайте сальсу і прикрасьте мандариновими часточками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня вокалістка знаменитої жіночої поп-групи "ВІА Гра", а також володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова поділилася рецептом солодких страв і напою з мандаринів.