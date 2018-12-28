''Гастрономічна насолода'': Седокова поділилася рецептом курчати з мандариновою сальсою

Українська співачка, екс-вокалістка культового колективу "ВІА Гра" Анна Седокова поділилася рецептом курчати з мандариновою сальсою.

"А що буде у вас на святковому столі? Я думаю, що вже пора почати замислюватися, адже час — без трьох днів 31 грудня. З прикмет ми пам'ятаємо, що свинина, раки, омари і черепахи в забороненому списку. У мене є ідеї. Зберігайте рецепт курчати з мандариновою сальсою", — написала співачка на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

Курча з мандариновою сальсою Фото: annaupgraded

1 шт. - курча

мандарини

1/4 чашки - подрібнена цибуля (червона)

1/2 чашки - подрібнений горіх пекан

2 ст. л. - кінза, орегано

За смаком - сіль, перець Читайте: ''Для поціновувачів м'яса'': рецепт шашлику з яловичини на Новий рік

Спосіб приготування:

Змішайте банку консервованих або декілька свіжих мандаринів з подрібненим горіхом пекан, подрібненою цибулею і додайте кінзи або орегано.

Далі на оливковій олії обсмажте курча. Влийте сік з мандаринів і тушкуйте 4-6 хвилин, поки м'ясо не стане яскраво-рожевим.

Викладіть курча на тарілку, додайте сальсу і прикрасьте мандариновими часточками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня вокалістка знаменитої жіночої поп-групи "ВІА Гра", а також володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова поділилася рецептом солодких страв і напою з мандаринів.