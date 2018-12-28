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''Гастрономічна насолода'': Седокова поділилася рецептом курчати з мандариновою сальсою

3.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка, екс-вокалістка культового колективу "ВІА Гра" Анна Седокова поділилася рецептом курчати з мандариновою сальсою.

"А що буде у вас на святковому столі? Я думаю, що вже пора почати замислюватися, адже час — без трьох днів 31 грудня. З прикмет ми пам'ятаємо, що свинина, раки, омари і черепахи в забороненому списку. У мене є ідеї. Зберігайте рецепт курчати з мандариновою сальсою", — написала співачка на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

''Гастрономічна насолода'': Седокова поділилася рецептом курчати з мандариновою сальсою

Курча з мандариновою сальсою

Фото: annaupgraded

Спосіб приготування:

Змішайте банку консервованих або декілька свіжих мандаринів з подрібненим горіхом пекан, подрібненою цибулею і додайте кінзи або орегано.

Далі на оливковій олії обсмажте курча. Влийте сік з мандаринів і тушкуйте 4-6 хвилин, поки м'ясо не стане яскраво-рожевим.

Викладіть курча на тарілку, додайте сальсу і прикрасьте мандариновими часточками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня вокалістка знаменитої жіночої поп-групи "ВІА Гра", а також володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова поділилася рецептом солодких страв і напою з мандаринів.

Особа
Анна Сєдокова
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