Жіночі родзинки у зовнішності, які зводять чоловіків з розуму: топ-5 (фото - prodvigator.ru).
У жінок є безліч родзинок, які дуже подобаються чоловікам, але деякі з них буквально зводять представників сильної статі з розуму.
У зв'язку з цим видання "Рамблер" розповіло про 5 деталях у зовнішності дам, які здаються чоловікам особливо спокусливими.
Легкий об`єм, локони, що стирчать з-за вух, завзятий погляд з-під неслухняного чубчика – чоловіки люблять бачити жінок з такими волоссям. На їхню думку, від таких дам віє авантюризмом, дитячою безпосередністю і почуттям гумору.
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З приводу цієї "родзинки", звичайно, можна посперечатися, але все ж багато представників сильної статі говорять про те, що саме поряд з жінками невисокого зросту вони відчувають себе справжніми лицарями.
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Чоловікам подобається гладити, цілувати ніжні зап'ястя коханої. Власниці ніжних ручок і тонких зап'ясть завжди приваблюють протилежну стать.
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Тонка, довга, витончена шия – ознака здоров'я та сексуальності. Коли вона доглянута, правильно підкреслена зачіскою та одягом – дуже сильно приваблює представників сильної статі.
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Своєю посмішкою красуні можуть обеззброїти в одну мить. Всі чоловіки говорять, що їм більше подобається спілкуватися з усміхненим і позитивними красунями.
klike.net
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог і сексолог Ілля Єгоров назвав жіночі прийоми, які приваблюють чоловіків.
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