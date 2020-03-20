Як організувати робочий процес будинку під час карантину: слушні поради

У зв'язку з карантином, введеним в Україні через світову пандемію коронавірусу, багато українців змушені працювати вдома.

Оскільки дистанційна робота звична не для всіх, OBOZREVATEL пропонує своїм читачам кілька слушних порад, які допоможуть організувати ефективний робочий процес удома під час карантину.

Як працювати вдома під час карантину Pixabay

Так, для початку варто підготувати спеціально відведене місце для роботи. Воно має бути зручним для вас, але не дуже (ліжко і диван не підійдуть).

Щоб під час роботи вас ніщо не відволікало, телефон і соцмережі бажано вимкнути.

Завдання, які вам необхідно виконати протягом дня, зафіксуйте в блокноті. Так ви не забудете про жодне з них.

Крім того, щоб усе встигнути, намагайтеся дотримуватися розкладу, аналогічного тому, за яким ви працюєте в офісі.

Якщо під час роботи вас постійно відволікають, делікатно поясніть близьким, що ви на роботі і вам потрібно працювати.

При цьому невеликі перерви по 15-30 хвилин не зашкодять, але робити їх потрібно після того, як ви виконали одне із завдань.

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