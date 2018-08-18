Як досягати поставлених цілей: поради психолога

Для здійснення найзаповітніших бажань необхідно ставити чіткі цілі і йти до них. І справа не в масштабі - це може бути звичайне для дівчат бажання скинути зайву вагу або ж заповітне - знайти любов.

Психолог, психоаналітик і експерт проектів СТБ Анна Кушнерук розповіла OBOZREVATEL, як діяти, щоб плани реалізовувалися, а мрії стали реальністю.

Жити повинно бути цікаво

Якщо мета людини справжня і вона їй співзвучна, на неї знайдеться як енергія, так і цікавість. Жити повинно бути цікаво.

Ми постійно відкидаємо той факт, що зусилля - це напруга, психіка завжди прагне її скинути. Важливо навчитися насолоджуватися тим, що ми з успіхом долаємо свої зусилля щодня. У цьому теж є результат роботи над собою.

Віра в себе

Не поспішайте критикувати себе і штрафувати в разі невдач. Для початку потрібно дати собі можливість відреагувати на ситуацію так, як відчуваєте. Після щоденних завдань і прикладених зусиль проводите собі психічну інвентаризацію: як же багато я, виявляється, щодня роблю! Як же багато я ще можу! Робіть, радійте цьому, діліться з іншими цією радістю, насолоджуйтеся як процесом, так і відпочинком від цінного заняття. Тоді вірити в себе буде простіше.

СТБ

Що робити з комплексами?

Важливо до них поставитися з повагою, перш за все, адже вони - наслідок вашого минулого досвіда. Але минуле має рано чи пізно "пройти".

Як психоаналітик, я категорично проти радикальних стресових марш-кидків. Я за те, щоб зміни відбувалися не від ненависті до себе, а від дбайливої любові.

Крок за кроком дозволяйте собі пробувати. Досліджуйте, чи подобається вам танцювати /шити/носити той або інший одяг і т.д. Саме це допоможе жити більш відкрито і якісно.

Раніше експерти розповідали OBOZREVATEL про те, як закоханим слід поводитися в ліжку. Виявилося, що сказати один одному ніжні і приємні слова - необхідно, а ось деякі моменти слід обійти стороною.