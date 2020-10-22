Є жінки, життя яких – суцільна любовна драма. Вони вдосконалюють зовнішність, ходять на курси підвищення жіночності, але ситуація не змінюється. І ось вже черговий "єдиний і неповторний" залишає їх в сльозах ... А є такі, від яких чоловіки не йдуть в принципі. У чому їх секрет? Давайте проведемо дослідження!

Отже, на моє глибоке переконання, чоловіки не йдуть від жінок, які ...

... не вважають, що від них можна піти. А тим більше "кинути", "залишити". Адже вони не річ, не дитина, не домашня тварина. Вони розуміють, що життєві шляхи людей можуть розходитися. І це абсолютно нормально. Коли так відбувається, вони не знецінюють ні себе, ні колишнього партнера, ні всю протилежну стать.

Так, вони відчувають біль. Адже втрата – це завжди боляче (згадайте свій останній візит до стоматолога!). Але вони проживають її, пам'ятаючи, що зміни – невід'ємна частина життя. І навчаються ще більшої адаптивності і любові до себе.

... не задаються цим питанням. У них немає програми "чоловіки йдуть". І відповідно для них вона не спрацьовує. Вони просто живуть і радіють життю. Спілкуються з іншими людьми, займаються улюбленою справою, стежать за здоров'ям, пробують нові хобі, подорожують, розвиваються.

Так, вони не хотіли б розлучитися з коханою людиною. А ще не хотіли б потрапити під скорочення на роботі. Або щоб будинок постраждав від пожежі. При цьому вони не гортають на дозвіллі трудовий договір і навряд чи ходять на курси пожежної безпеки.

... йдуть перші. Якщо кінь здох – вони вчасно з нього злазять. Якщо у чоловіка з'явилася коханка – вони йдуть не до ворожки, а до адвоката. Якщо відносини зжили себе – вони змінюють не білизну в спальні, а своє життя. Ну а на коня, який спочатку схильний до абьюзивних ігор, вони навіть не залазять.

Підкреслю: "йдуть першими" - не означає "діють на випередження"! Буває, люди йдуть першими, щоб не втекли від них. Але уберегтися від травми "покинутості" їм не вдається з тієї простої причини, що вони вже живуть в ній. І не важливо, що відбувається в реальних відносинах. В їх голові – вони вже кинуті. І це вимагає опрацювання з психологом.

А як ви вважаєте: від яких жінок не йдуть чоловіки?

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.