Вчені виявили смертельну небезпеку розлучень

Американські дослідники прийшли до висновку, що розлучення подружжя негативно відбивається на здоров'ї і навіть може суттєво скоротити тривалість життя.

Для підтвердження теорії вчені провели експеримент, в якому взяли участь близько шести тисяч добровольців. Більше 900 з них були розлучені чи ніколи не були одружені. Медики проаналізували їх фізичну активність, стан здоров'я і наявність шкідливих звичок, пише Tech Times.

Психологи з університету Арізони назвали кілька можливих причин такого негативного впливу розлучень на здоров'я подружжя. Експерти переконані, що, швидше за все, це пов'язано з курінням, вживанням спиртних напоїв і зниженням фізичної активності. Справа в тому, що розведені люди часто впадають в депресію і байдуже ставляться до свого здоров'я, а також більш схильні до шкідливих звичок.

Republika

В результаті ризик передчасної смерті у самотніх людей виявився на 46% вище, ніж у одружених. Більш того, розлучені жінки набагато нижче оцінювали своє благополуччя.

Варто зазначити, що практично всі самотні люди були не задоволені своїм життям і лінувалися займатися спортом. Також вони частіше курили, що негативно впливало на стан їхніх легенів.

На думку автора дослідження, люди зазвичай стежать за здоров'ям своїх других половинок, намагаються умовити їх позбутися шкідливих звичок. Після розлучення цей важливий соціальний контроль втрачається.

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