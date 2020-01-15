Когда новогодние праздники уже прошли, а планы изменить свою жизнь к лучшему ещё остались, самое время поговорить начистоту. В нашем мире мало людей, которые в канун Нового Года не клялись начать жить по-новому в году наступающем, но ещё меньше тех. кто действительно от слов перешёл к делу. И вопрос здесь даже не в лени, а в том, что для реальных перемен в своей жизни мало просто начать просыпаться в будние дни на пол часа раньше, регулярно приседая после этого по 20 раз. Чтобы начались настоящие изменения необходима готовность поменять весь свой привычный образ жизни. Для того, чтобы решиться на такой шаг необходима хорошая мотивация (побуждение к действию) – например, избавиться от одышки. И конкретная цель, допустим – сбросить 15 килограмм веса (которые были набраны за новогодним столом).

Теперь, что ещё для этого необходимо, кроме выше перечисленного:

1) Меняйте привычки.

Привычка – вторая натура, а потому натуру свою не изменишь, пока вредные привычки не искоренишь. Но, например, бросить курить – задача для многих просто непосильная. И, в таком случае, если действительно хотите реальных перемен, надо, признав эту проблему, обращаться к специалистам.

2) Любые нагрузки вводите постепенно.

Если вы попробуете сразу, в один день, поменять все свои привычки, залезть на велотренажёр выдав марафонскую дистанцию, и заодно отказавшись от всех сладостей и прочих радостей, то вас скорее обнимет Кондратий, чем Госпожа Удача. Ваши нагрузки должны быть посильными и дозированными, а потому сначала ставьте себе маленькие и легко достижимые цели. И, кстати, перед тем, как выйти из своей "зоны комфорта" убедитесь есть ли она у вас. Если нет, то займитесь её созданием, и пока повремените с резкими переменами.

3) Чередуйте свои упражнения и задачи.

Одной из главных причин почему многие люди, даже волевые, бросают начатое дело, это монотония – состояние хронического утомления, возникающего в следствии однообразной, каждодневной работы. Поэтому чередуйте спортивные упражнения, и выполнение прочих задач. Не превращайте свою жизнь в унылую каждодневную рутину. Даже профессиональные спортсмены не могут её выдержать долго. Кроме спортивных устремлений, очень хорошо подходит и интеллектуальное развитие, например в виде регулярного чтения 10 страниц интересной книги перед сном.

4) Не сравнивайте себя с другими.

Очень часто начиная перемены, люди запускают весь этот процесс, лишь для того, чтобы стать похожими на кого-то. Опыт и практика показывает, что наивысших результатов достигают те, кто принимает себя таким, как есть. Любой из нас – особенная личность, а потому лучше подчёркивать свои личные качества, чем пытаться "пририсовать" себе чужие.

5) Слушайте свои эмоции.

Когда вы идёте не в том направлении в котором нынче модно и престижно, а в том, которое нравится вам, вы обязательно будете ощущать чувство удовлетворения даже от небольших успехов. Но если вы движетесь по навязанному вам пути, нервировать и утомлять могут даже самые элементарные задачи и планы.

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6) Отслеживайте свои негативные мысли.

Эта методика пришла к нам из Когнитивной Психотерапии. Заключается она в том, что каждый стресс и момент неудачи обязательно сопровождается негативным убеждением, проносящимся в такие моменты в нашей голове, как скорый поезд. Необходимо "отлавливать" такие мысли, и записывая их на листе бумаги, самому оспаривать эти ложные утверждения. Например, записав фразу "Со мной вот так всегда! Вечно мне не везёт!", в спокойной обстановке, её можно просто переосмыслить: "Да, сегодня так получилось. Просто мне надо извлечь из этого правильный урок, и в следующий раз всё получится как надо". К этой практике можно, также хорошо, добавить вспоминая о моментах, которые завершились успешно в похожей ситуации в прошлом, и закрыв глаза, вновь пережить позитивные ощущения, которые вы испытывали тогда.

7) Правильное питание.

Вернуться к правильному питанию, особенно после новогодних праздников – вообще актуальная тема. Очень хорошо неделю другую посидеть на растительной пище, исключив всё жирное и жареное.

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8) Время для отдыха.

В такой переходный период, когда подниматься вы стали раньше и общая нагрузка возросла, для организма в целом, и нервной системы в частности, очень полезно засыпать пораньше, чтобы успеть восстановить потраченную энергию. В выходные старайтесь уделять время тому отдыху, который подсказывает вам ваш организм. Если вас дружно тащат в пеший поход, а вам хочется лишний час полежать на диване, прислушайтесь к себе, и вам от этого станет легче.

9) К настоящим переменам в себе ведут четыре ступени:

Уже не раз говорил уже об этом в прошлых статьях, но повторю ещё раз, о последовательном прохождении этих шагов.

- Предразмышление – чёткое понимание, что у тебя есть какая-то проблема, во внешнем либо внутреннем мире, которая мешает твоему росту.

- Размышление – определив в чём именно состоит проблема, человек начинает искать пути для её решения;

- Действие – человек находит способ, и начинает предпринимать конкретные действия, для устранения, или преодоления данного препятствия.

- Сохранение – самое главное! Ведьдостигнув, благодаря своим действиям положительных результатов, крайне важно не допустить отката, или сваливания на предыдущий уровень. Это самая частая проблема в процессе реальных перемен. Достигнув определённых, иногда даже очень позитивных высот в собственной жизни, человек не сумев приспособиться к её новым условиям падает вниз, зачастую вызывая этим ещё большие проблемы, чем те, что приходилось решать до этого.

10) Будьте уверены в успехе.

Возможно это ключевой момент. Очень многие из нас боятся, ни то что потерпеть неудачу, даже попробовать что-то в своей жизни изменить. "Дорогу осилит идущий" – но только идущий вперёд. Заранее неизвестно, что нас ждёт впереди, и всё зависит от нашей настойчивости, ума и интуиции.

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В конце лишь добавлю, что поскольку наша жизнь, по своей сути – это бесконечный процесс изменений и трансформации, то менять (в смысле совершенствовать) себя и свой пути, означает идти с жизнью в ногу. Так пусть эта поступь принесёт успех всем, кто любит перемены к лучшему, и сам вместе с жизнью идёт им на встречу!

Всем отличного ровного года, и счастливого пути!

Благодарю за внимание.

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