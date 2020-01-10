Спіть поряд! Психолог розкрив секрет щасливих стосунків

Британський вчений довів, що для гарних і тривалих стосунків парі потрібно спати, як можна ближче один до одного.

До такого висновку прийшов психолог, професор Річард Вайзман з Університету Гартфордшира, пише пресслужба вишу.

Результат дослідження, яке провели серед тисячі пар показав, що 86% респондентів, які сплять поруч зі своїм партнером на відстані не більше 5 см, вважають свої відносини гармонійними і щасливими.

А ті люди, які ніжаться разом з коханими на відстані більше 50 см, назвали свої відносини задовільними.

Також дослідження показало найбільш популярні позиції сну для пар: 42% сплять спиною до спини, 31% сплять в одному напрямку і тільки 4% проводять ніч один проти одного. Крім того, 12% пар проводять ніч на відстані менше дюйма (2,5 см), а 2% сплять на відстані більше 30 дюймів (76 см).

"Одна з найбільш важливих відмінностей стосувалася дотиків: 94% пар, які провели ніч торкаючись одне одного, були задоволені своїми стосунками, порівняно з 68% тих, хто спав окремо", – зазначив Вайзман.

Сон Ілюстрація

Робота також показала, що екстраверти, як правило, проводили ніч поруч зі своїми партнерами, а більш креативні люди, як правило, спали на лівій стороні.

"Це перше опитування, в якому розглядаються сплячі позиції пар, і результати дозволяють людям отримати уявлення про чиюсь особистість і стосунки, просто запитавши їх про своє улюблене спальне положення", – пояснив психолог.

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