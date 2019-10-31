У своїй статті "Занедбана жінка помітна зразу" Василіса Савицька звертається до чоловіків із, здавалося б, простим проханням - про увагу. "Увага, - пише вона, - річ проста, кожному чоловікові підвладна ... Квітка в будній день, поцілунок в шию, коли не чекаєш, слово наповнене теплом ... Так просто, але так складно". А чому якщо так просто, то так складно? Очевидно, що ці два слова знищують один одного, як плюс (просто) помножений на мінус (складно), коли в результаті математичних підрахунків ми отримуємо нуль, а в стосунках - порожнечу!

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Автор каже, що чоловіки про увагу забувають, її важливість знецінюють. А чому так відбувається, вона не говорить. Спробую заповнити пробіл, відповівши на це питання.

Чому зникає увага слід шукати тільки в почуттях чоловіка. Всім відомо, що найбільша увагу чоловік виявляє до жінки, коли закохується в неї і хоче нею оволодіти. Домігшись своєї мети, він втрачає інтерес до об'єкту, любов вмирає, а з нею і увага! А якщо вони встигли одружитися, то жінка в такій парі стає зовсім нелюбимою. Може бути, вона потрібна йому для інших цілей, які вона добре виконує, але у нього більше не виникає бажання бути до неї уважним. Висновок простий: увага чоловіка до жінки буває тільки тоді, коли в ньому живе до неї любов.

На жаль, вона (любов) у чоловіків є летючим почуттям, заснованим на їх тимчасовому гострому бажанні статевих відносин з обраної жінкою. Тільки вона їх перестала цікавити, багато чоловіків починають шукати нових жінок, розсипаючи там свою увагу. Інші увагу переключають на бізнес, політику, алкоголь або наркотики. Більшість же, потрапивши в тенета шлюбу, так і живуть від світанку до півночі: робота, дім, турботи - "... оголюючи, - як зауважила В. Савицька, - темний ґрунт правди".

Тут найстрашніше для жінки - це руйнування її мрії про неземне кохання, що, втім, можна прирівняти до віри у вічне життя, тобто в те, чому не судилося здійснитися. Вона зустрічає чоловіка і думає, що це той, який дасть їй любов і увагу, вона ж сама малює його фарбами, виділяючи в ньому вигадані нею самою кращі якості, яких у реальності немає! В результаті - самотність удвох!

Велике щастя, звичайно, зустріти чоловіка, який буде тебе любити все життя, проявляючи увагу і турботу. Але це вдається не всім жінкам, а тільки тим, яким пощастило. А скільки невезучих? Їх, на жаль, чекає життя, за словами В. Савицької: "Безбарвне, безжиттєве, безрадісне".

"А що ж робити", - запитаєте ви? Відповідь проста: займайтеся освітою, розширюйте знання, ідіть в політику і бізнес, робіть добрі справи і не шукайте все нових і нових чоловіків, чекаючи від них любові й уваги. Таких дуже мало, і вони вже зайняті жінками, яким пощастило зустріти їх у своєму житті!

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