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29 вересня • оновлено в 14:09
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Рош ха-Шана-2019: як можна привітати з єврейським Новим роком

11.3т Читати матеріал російською

З 29 вересня до 1 жовтня 2019 року іудеї всього світу відзначають важливе свято – Рош ха-Шана.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про традиції та особливості єврейського Нового року, як його відзначати, а також, як вітати один одного зі святом.

Як відзначати Рош ха-Шана – традиції свята

Рош ха-Шана

Рош ха-Шана

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Цього дня прийнято вітати один одного словами "Шана Това" ("Гарного року"). Така подія покликана підвести підсумки минулого року, побудувати плани на майбутнє, помиритися, покаятися. У синагогах зазвичай проходять спеціальні служби.

На Рош ха-Шана існує традиція – грати на ритуальному музичному інструменті – шофарі. Це баранячий ріг, який закликає до покаяння. Також євреї збираються у проточної води, куди після молитви кидають вміст кишень, щоб позбутися гріхів.

Рош ха-Шана – гра на шофарі

Рош ха-Шана – гра на шофарі

Їдять на свято зазвичай здобний хліб – хала, вмочуючи в меді. Серед фруктів традиційними є яблука та гранати. На стіл також виставляється риба. А ось гірка та кисла їжа, а також горіхи – не мають прикрашати стіл.

Рош ха-Шана – привітання в прозі та листівки

Рош ха-Шана-2019: привітання з єврейським Новим роком

Ми щасливі привітати вас зі святом Рош ха-Шана і побажати нового родючого року, великих творчих та ділових перемог, благополуччя в родині і здоров'я кожному! Солодкого життя і не знати бід!

***

Із настанням нового циклу, з настанням Рош ха-Шана, нехай ми всі будемо вписані до Книги життя! Сьогодні не просто дата, не просто ще одне свято, сьогодні та мить, коли ми прощаємося зі старим і переходимо до нового. Нехай же наші життя сяють щастям і радістю.

***

Прийшла пора задуматися про прожиті роки та відпустити всі похмурі думки, в свято Рош ха-Шана благаю забути свої невдачі та наповнити своє серце добротою. Бажаю миру та кохання в сім'ї, бажаю щастя в повному достатку. Нехай тобі простять всі гріхи, нехай для тебе відкриється новий шлях – праведного радісного життя.

***

Ми щасливі привітати вас зі святом Рош ха-Шана і побажати нового родючого року, великих творчих та ділових перемог, благополуччя в родині та здоров'я! Солодкого життя і не знати бід!

Єврейський Новий рік – Рош ха-Шана – листівки

Рош ха-Шана-2019: привітання з єврейським Новим роком
Рош ха-Шана-2019: привітання з єврейським Новим роком
Рош ха-Шана-2019: привітання з єврейським Новим роком
Рош ха-Шана-2019: привітання з єврейським Новим роком
Рош ха-Шана-2019: привітання з єврейським Новим роком
Рош ха-Шана-2019: привітання з єврейським Новим роком
Рош ха-Шана-2019: привітання з єврейським Новим роком
Рош ха-Шана-2019: привітання з єврейським Новим роком

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня стало відомо, що публічний порядок в Умані почали забезпечувати понад 550 українських поліцейських, які прибули у складі зведеного загону. Справа в тому, що очікувалося приїзду близько 40 тисяч паломників на єврейський Новий рік.

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bender bender
bender bender
Дуже хочеться побажати пейсатим викопати гниляки їхнього цадика і забрати з собою цей сморід до ізраїлю.і перестати гадити в Україні.
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
О!Хочется поздравить наше Чудо с праздником и пожелать ему не быть поцем во всех отношениях,особенно в международных.Шана това,Зё!
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