''П'яні'' дзвінки колишнім: стало відомо, хто грішить цим більше

Один з провідних світових додатків для вільного та безпечного спілкування Viber підвів підсумки минулого року і поділився результатами дослідження активності українських користувачів.

Як повідомили OBOZREVATEL в прес-службі відомства, в стані алкогольного сп'яніння екс-коханим відправляють повідомлення 34% громадян.

При чому велику схильність до листування з колишніми мають саме чоловіки. 40% користувачів хотіли б мати функцію відключення Viber при такому стані, а близько третини опитаних вважають, що така функція вже існує — мозок.

Уточнюється, що в разі, якщо "блокування" не спрацювала і повідомлення доставлено, його можна видалити в будь-який час. Функцією видалення повідомлень користувався кожен третій українець, а регулярно видаляють повідомлення "для всіх" майже кожен п'ятий користувач. При цьому жінки частіше "чистять" переписку. Така функція є популярнішою серед українців від 25 до 40 років.

Кількість зареєстрованих в 2018 році склала в усьому світі більше 1 млрд людей, а в Україні – 97% всіх власників смартфонів.

54% жителів країни вважають за краще дзвонити, а 46% — писати. При цьому чоловіки першу функцію вибирають частіше за жінок: близько 57%. Близько 28% дзвонять більше 10 разів на день, а ще половина – більше 10 разів на день пишуть в месенджерах.

Частота дзвінків залежить від віку: молодь відправляє повідомлення. Користувачі до 18 років дзвонять на день 3 або менше разів, третина старше 25 років – більше 10 разів. Найактивніше пишуть українці від 18 до 25 років.

Емодзі і стікери відправляють більше чоловіки, ніж жінки, а їх відсутність вважається образливою для 10% чоловічого населення і для 5% жіночого. Переписка без стікерів засмутить кожного десятого користувача від 18 до 25 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було розкрито фрази, які видають одруженого чоловіка.

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