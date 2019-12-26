Немає святкового настрою? Психолог дала пораду на Новий рік

Психолог Олена Рихальська розповіла, що перед Новим роком потрібно постаратися виключити зі свого життя токсичну інформацію і токсичних людей.

Вона пояснила, що найчастіше настрій залежить від навколишнього світу, передає УНІАН.

"Напередодні свята все це потрібно постаратися виключити зі свого життя. Так, люди можуть бути дуже близькими, і якщо вам буде незручно з ними не розмовляти, то скоротіть спілкування або намагайтеся не підтримувати негативні теми. Не варто вести бесіди з токсичними людьми рано вранці , коли день починається, і пізно ввечері, перед сном. з яким настроєм ми засипаємо – з таким і прокинемося. Якщо думка була негативною, то всю ніч наша психіка, хоч і в уповільненому режимі, працює в цій площині", – пояснила Рихальська.

Також вона порадила менше дивитися програм і новин з негативним відтінком. А щоб підняти собі настрій потрібно радіти навіть дрібницям.

"У вас є улюблені цукерки – з'їжте їх, подобається якась пісня – включите її, частіше протягом дня себе балуйте, включайте "здоровий егоїзм", – зазначила Рихальська.

Психолог підкреслила, що настрій найкраще створювати з самого ранку.

Новий рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, психолог пояснила, що звичка інтернет-користувачів підлягає гортати стрічку новин сильно підвищує стомлюваність людини.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.