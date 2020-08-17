Прямі або похилі? У мережі показали неймовірну оптичну ілюзію зі смугами

Ілюзію Café Wall створила фокусніца Вікторія Скай.
У мережі показали дивовижну оптичну ілюзію, здатну привести сприйняття людини в глухий кут.
На картинці-головоломці, яку опублікував Telegram-канал "Калейдоскоп", зображено вертикальні та горизонтальні смуги.
З першого погляду може здатися, що горизонтальні лінії перебувають під нахилом, проте якщо придивитися, можна помітити, що насправді вони прямі та паралельні одна до одної.
Оптична ілюзія Café Wall, автор якої – ілюзіоніст Вікторія Скай Pinterest
Ілюзія Café Wall Скріншот
Автором даної ілюзії, відомої під назвою Café Wall, є професійний фокусник і художник-ілюзіоніст Вікторія Скай з Розвелла, штат Джорджія, США.
Оптичний обман створюється за рахунок спільної дії нейронів сітківки та нейронів зорової кори.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оптична ілюзія з сіткою збила мережу з пантелику: рівна чи ні?
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!