Домашние бесят, партнёр провоцирует, друзья портят настроение... В какой-то момент вы не выдерживаете и взрываетесь! Как перестать ссориться с близкими людьми и обрести внутренне спокойствие?

ОПРЕДЕЛИТЕ ИСТИННЫЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ. Мы не всегда направляем гнев, раздражение, обиду на тех, кто их вызвал. Очень часто происходит замещение. Скажем, вместо начальника (психологически опасной фигуры) мы можем накричать на ребёнка (безопасную фигуру).

Учитесь отслеживать свои чувства. Кто на самом деле будит в вас возмущение, протест, недовольство? В какой момент возникает внутреннее напряжение, которое вы пытаетесь сдержать?

Выявите и устраните первопричину своего психологического дискомфорта. И тогда вы перестанете искать поводы "спустить пар" с "безопасными" людьми.

ВЫВОДИТЕ АГРЕССИЮ. Скапливать негатив в себе – опасно для здоровья. Выплескивать на окружающих – вредно для отношений. Поэтому необходимо давать эмоциям выход, но делать это экологично.

Спорт, физические нагрузки, дыхательные техники – это то, что поможет вывести агрессию через тело.

Написание терапевтических писем, проговаривание эмоций, крик в месте, где вас никто не слышит, арт-техники – освободят от негатива на психоэмоциональном уровне.

В момент, когда эмоции начинают переполнять, начните делать что-то из вышеперечисленного. Это поможет успокоиться. А в спокойном состоянии вы сможете более объективно оценить ситуацию и грамотно на неё отреагировать.

МЫСЛИТЕ ГЛОБАЛЬНО. Что объединяет вас с вашими близкими? Какие общие цели вы перед собой ставите? Каким видите совместное будущее через год, 5, 10 лет?

Задайте себе эти вопросы, когда назреете очередная ссора из-за не вымытой чашки. Это поможет взглянуть на ваши отношения масштабнее. И снизить градус важности текущей ситуации.

ПРОРАБАТЫВАЙТЕ ТРАВМЫ. "Включить" может только то, что попадает в больное место. Если вас до глубины души обижает, что вас не спросили, как прошел день, скорее всего, у вас не удовлетворена потребность во внимании. Если пробивает на слезы после резкого ответа, вероятно, у вас есть травма, связанная с грубостью.

Решите свои внутренние конфликты, удовлетворите актуальные потребности, проработайте травмы. И то, что раньше выводило из себя, покажется менее значимым.

Это не значит, что проработанный человек блаженно улыбается в ответ на грубость. Конечно, он отстаивает себя и свои границы. Но делает это спокойно, конструктивно, без ущерба для нервной системы.

БЕРИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Ваше настроение, ваше эмоциональное состояние, да и вся ваша жизнь – это целиком и полностью ваша ответственность. Никто не может огорчить или вывести вас, если вы сами не примете решение огорчиться или выйти из себя.

Окружающие не обязаны отслеживать, комфортно ли вам. Они, конечно, могут это делать. Но могут и не делать. А вот вам необходимо заниматься этим постоянно. И если в какой-то момент вы ощутите дискомфорт, подумайте, как можно его устранить. А не ждите, что это сделают другие.

А у вас бывает, что эмоции зашкаливают и вы сравнитесь на близких?

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