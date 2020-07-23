Названо найщасливіші жіночі імена

У світі є десятки тисяч варіантів імен для жінок. Однак не всі замислюються про те, як вони впливають на життя своїх власниць та формують їх характер.

Кожне ім'я – це вібрація особливої енергії. Проте існують й особливі імена, володарі яких мають щасливу вдачу. Пропонуємо ознайомитися з ними та дізнатися, що ж вони символізують.

Олександра

Протягом життя вони проходять через багато перешкод. Тільки завдяки мужності домагаються успіху. Олександри завжди можуть дати відсіч і убезпечити себе та близьких. У них багато знайомих, однак свою душу відкривають рідко. Вони не терплять брехні та зради.

Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Зарицька 24 Канал

Варвара

Жінки з цим ім'ям володіють сильною енергетикою. Вони вважають за краще ризикувати, і рідко терплять невдачі. Володарки цього імені лідери в своєму оточенні. Варто відзначити, що Варварам щастить протягом усього життя. Їм вдається контролювати всі життєві ситуації. У їх оточенні переважно такі ж сильні люди.

Вероніка

Ім'я символізує щастя і перемогу. Володарки імені зазвичай із легкістю знаходять вірних і надійних партнерів. Крім того, з ними завжди легко і комфортно. Вероніки вміють передбачати події, завдяки чому ухвалюють правильні рішення. Навіть допускаючи помилки, вони роблять правильні висновки. Володарки імені мудрі, вони наділені гарною інтуїцією. У житті Веронік мало негативних людей і ситуацій.

Акторка серіалу "Школа" Вероніка Лук'яненко Кино-Театр.РУ

Вікторія

Володарки цього імені завжди домагаються своїх цілей. Вони не опускають руки навіть при важких життєвих обставинах. Відомо, що удача супроводжує їх на кожному кроці. Вікторії – чуйні жінки. Вони не терплять брехні, завжди знаходять гідних партнерів, з якими створюють міцну сім'ю.

Маргарита

Власниці імені наділені сильним характером. Вони вже з дитинства виявляють свої лідерські якості. Завжди досягають поставлених цілей, завдяки впевненості та спокою. Вони майже ніколи не потрапляють у важкі ситуації. Маргарити творчі особистості і генератори ідей. До того ж вони гарні друзі.

Ольга

Ольга відноситься до дуже яскравих і щасливих особистостей, вона має всі передумови для того, щоб жити в багатстві і любові. Сонячна, яскрава і відкрита людина, що володіє незвичайною силою, завзятістю та працьовитістю. Це допомагає їй будувати кар'єру і створювати щасливу і міцну сім'ю з безліччю дітей. В особистих стосунках вони розсудливі і не емоційні, вірні і це дозволяє партнерам почуватися легко і спокійно.

Акторка Ольга Сумська Женский журнал IVONA

Олена

Власниці цього імені мають світлу і легку долю, не позначену важкими колотнечами і бідами. Жінки-Олени розумні, привабливі, легко роблять кар'єру, досягаючи значних висот у своїй професії. Вони товариські, відкриті, легко сходяться з людьми. Їх дуже люблять і цінують за чуйність і ніжність.

Юлія

Юлія дуже талановита й може досягти значних успіхів: варто тільки працювати над своїм характером і силою волі. Можна стверджувати стовідсотково – Юлія буде найкращою дружиною. У сім'ї вона підтримує лад і затишок, завжди виявляє гостинність і неймовірно смачно готує.

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