Багато відомих жінок заслужили любов мільйонів тим, що зуміли не тільки розвинути себе як унікальну особистість, а ще й надихнули і вмотивувати на це інших. Читати такі історії – не тільки захоплююче і цікаво, але ще й дуже корисно і повчально.

OBOZREVATEL спільно з найбільшим в Україні книжковим інтернет-магазином Yakaboo склав добірку найпопулярніших книг для жінок і про жінок, виняткові історії яких нікого не залишать байдужими.

Кращі книги для жінок: названі 10 варіантів для мотивації і саморозвитку Рixabay

Пошуки себе, тайм-менеджмент, побудова кар'єри, балансування особистого життя і роботи, історії всесвітньо відомих жінок і боротьба за свої права – кожна зможе вибрати свою надихаючу книгу.

"Купи собі той довбаний букет: і інші способи зібратися разом від тієї, якій вдалося" (Тара Шустер)

Що зробити, щоб тебе любили і поважали інші? Спочатку слід навчитися любити себе. Тара Шустер розповідає про свої щоденні ритуали для розуму, тіла і відносин, завдяки чому вона переосмислила своє життя і почала знайомство з собою з самого початку.

Кращі книги для жінок: названі 10 варіантів для мотивації і саморозвитку Yakaboo

Поради авторки допоможуть вийти з глухого кута, захиститися від самокритики і гармонізувати свій внутрішній світ. Ви навчитеся розуміти себе, позбудетеся упереджень і перестанете боятися. Почніть самоаналіз з прочитання книги, зміни прийдуть поступово.

"Я знаю, як їй все вдається. Тайм-менеджмент успішних жінок" (Лора Вандеркам)

Здається, що ми під зав'язку загрузли в стереотипах про роль жінок в суспільстві. Експертка по тайм-менеджменту Лора Вандеркам присвятила свою книгу руйнуванню упередження про те, що розвиток кар'єри і щаслива сім'я – це несумісні речі. Авторка проаналізувала хронометражі з життя жінок, які заробляють $100 000 на рік, і довела, що це можливо. Потрібно тільки навчитися раціонально організовувати свій час.

Кращі книги для жінок: названі 10 варіантів для мотивації і саморозвитку Yakaboo

Книга "Я знаю, як їй все вдається" розкриє секрет, як поєднувати всі свої ролі – дочка, подруга, кохана, мама, співробітниця, власниця бізнесу, спортсменка тощо. В добі тільки 24 години, але після правильного розподілу часу їх стане більше.

"Міф про милу дівчину. Як побудувати казкову кар'єру і не перетворитися на чудовисько (Фран Хаузер)

Фран Хаузер написала цю книгу для того, щоб зламати безліч класичних кар'єрних стереотипів. Для досягнення успіху не обов'язково перетворюватися в "залізну леді". Бути милою дівчиною – нова стратегія для кар'єрного успіху. Якими рисами повинна бути наділена ця жінка-лідер? Доброта, люб'язність, чуйність і милосердя.

Кращі книги для жінок: названі 10 варіантів для мотивації і саморозвитку Yakaboo

Книга розкриває всі фішки стратегії "милої дівчини". Ви дізнаєтеся, як вести переговори і непомітно для співрозмовника перемагати в дискусії, викликати довіру у бізнес-партнерів, самостійно приймати рішення, уникати конфліктів і залишатися милою.

"Маленькі жінки" (Луїза Мей Олкотт)

Спочатку книгу створювали для дівчат, але вона зацікавила громадськість. Чому? Це історія чотирьох сестер – Маргарет, Джо, Бесс і Еммі. Вони дуже різні, тому в одній з них читачки можуть впізнати себе.

Кращі книги для жінок: названі 10 варіантів для мотивації і саморозвитку Yakaboo

Історія відбувається під час громадянської війни в Америці. Маленькі жінки з родини Марч вчаться жити, вести побут і навіть готувати самостійно. Це не казка, а реальна розповідь, в якій є біль і хвороби, печаль і радість, мрії і розчарування. Книга сповнена емоцій, як і наша реальність.

"Становлення" (Мішель Обама)

Вона захищала права жінок в США і по всьому світу, перетворила Білий дім з суто офіційної установи в затишне місце – це Мішель Обама, дружина 44-го президента США.

Кращі книги для жінок: названі 10 варіантів для мотивації і саморозвитку Yakaboo

У книзі авторка розповідає історію свого життя: про дитинство, кохання, материнство, кар'єру і самовдосконалення. Мішель Обама ділиться своїми потаємними переживаннями, досягненнями, невдачами і радощами.

Іноді її розповідь настільки відверта, що читач розуміє, колишня перша леді – така ж, як всі. Якими були вісім років її життя в Білому домі? Що відчувала Мішель Обама, перебуваючи постійно в центрі світової уваги? Незважаючи на великий обсяг, "Становлення" захоплює з перших сторінок.

"Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків" (Катерина Бабкіна, Марк Лівін)

Часто недооцінені досягнення українських жінок і дівчат нарешті стали відомими. У книзі "Сила дівчат" зібрано 50 життєписів видатних українок, серед них – історії Катерини Білокур, Лесі Українки, Лілії Пустовіт, Ліни Костенко, Ольги Харлан, Софії Яблонської.

Кращі книги для жінок: названі 10 варіантів для мотивації і саморозвитку Yakaboo

Кожне оповідання – це одна сторінка тексту з описом унікальних досягнень українок і ілюстрація з мотиваційним гаслом "Щоб бути". Наприклад, щоб стати такою, як письменниця Олена Пчілка, треба відстоювати свою думку, залишатися чесним і справедливим. Ця книга надихає на грандіозні вчинки і повагу до себе.

"12 неймовірних жінок" (Мар'яна Савка)

Жінки здавна культивували цінності в суспільстві. Які з них є рушійною силою? Щоб розібратися в цьому питанні, Мар'яна Савка провела серію інтерв'ю з сучасницями: Ольгою Герасим'юк, Зоєю Казанжи, Іриною Снітинською, Ларисою Денисенко, Юлією Міщенко, Іриною Подоляк, Людмилою Зубко, Олександрою Коваль, Олександрою Баклановою, Ірмою Вітовською, Соломією Чубай та Наталею Іваничук.

Кращі книги для жінок: названі 10 варіантів для мотивації і саморозвитку Yakaboo

12 фігур і 12 цінностей. Рівність, незалежність, життя, справедливість, любов, гідність, чесність, книга, свобода, милосердя, терпимість і подяка – кожна розмова по-новому розкриває суть цінностей.

"Жіноча компанія. Поради та натхнення від 100 художниць і підприємниць" (Грейс Бонні)

Не вистачає сміливості для ухвалення життєво важливих рішень? Сумніваєтеся, чи варто йти шляхом своєї мрії? Це книга-натхнення, яка допоможе зважитися і, можливо, змінити власне життя.

Кращі книги для жінок: названі 10 варіантів для мотивації і саморозвитку Yakaboo

Медіатітанеси, підприємниці, власниці будинків моди, дизайнерки, художниці, поетеси, готельєрки та архітекторки – жінки різних народів і культур представляють власні способи досягнення мрії. Їх історії мотивують працювати над своєю справою, шукати нові ідеї і не боятися пробувати щось нове.

"Вона розповіла. Викриття сексуального насильства і становлення руху #MeToo" (Джоді Кантор, Меган Туей)

Тема сексуального насильства – це табу. Її замовчують. Жінки бояться розповідати про це. Журналістки Джоді Кантор і Меган Туей заговорили про сексуальне насильство вголос на сторінках своєї книги. Розслідування прогриміло на весь світ. Сексуальні злочини відомого продюсера Харві Вайнштейна, зневага президента Дональда Трампа, публічне звинувачення судді Верховного суду США Бретта Кавано в сексуальному домаганні – викрито все. Більше 300 сторінок травматичних історій жінок і їхніх переживань.

Кращі книги для жінок: названі 10 варіантів для мотивації і саморозвитку Yakaboo

Ця книга про силу жінок – тих, хто вже наважився говорити і тільки набирається мужності. "Вона розповіла" отримала Пулітцерівську премію в категорії "Служіння суспільству" і почала рух за права жінок #MeToo.

"Бійцівський клуб феміністок" (Джесіка Беннет)

Цей "Бійцівський клуб" відрізняється від всіх – тут немає бійок і чоловіків. Чому? Це дівоча банда. Учасниці клубу щомісяця збираються на посиденьки, щоб розповісти про сексизм в їх оточенні. Жінки діляться лайфаками для протистояння гендерній нерівності, підтримують один одного і вчать відстоювати свої права.

Кращі книги для жінок: названі 10 варіантів для мотивації і саморозвитку Yakaboo

Колега-чоловік змушує вас робити йому каву на роботі, а бос дивиться на декольте? Завдяки книзі Джесіки Беннетт ви отримаєте дієві поради, як протистояти несправедливості, набути впевненості і реформувати ставлення до жінок в сім'ї і на роботі.

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