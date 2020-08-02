Кола або квадрати? З'явилося пояснення знаменитої оптичної ілюзії

Знаменита "ілюзія кесонів" являє собою зображення, при першому погляді на яке одні бачать квадрати і смуги, а інші – кола.

При цьому більшість людей бачать на картинці саме прямокутники – "кесони". Їх на фото 20. Але якщо придивитися уважніше, можна розглянути 16 кіл правильної форми.

На пошук їх на зображенні більшості людей потрібно від 30 до 45 секунд, але деякі бачать кола майже одразу.

"Ілюзія кесонів" була названа на честь елемента в архітектурі Pinterest

"Ілюзію кесона" створив професор психології Стенфордського університету Ентоні Норча, назвавши її на честь елемента в архітектурі.

Ілюзія дебютувала в якості фіналіста на конкурсі "Найкраща ілюзія року 2006", який проводило Товариство неврологічних досліджень.

"Кесони" тоді не отримали головного призу, але запам'яталися набагато більше за переможця.

Відмінність даної оптичної ілюзії в тому, що мозок має працювати за іншою схемою, щоб побачити на зображенні кола.

"Ілюзія кесона" дебютувала в 2006 році Pinterest

Нейробіологи пояснюють це тим, що з точки зору мозку, кути більш помітні, ніж все інше, пише "Популярна механіка". Крім того, те, що ми бачимо, дуже залежить від того, що ми бачили раніше: нас оточує набагато більше прямокутників і квадратів, ніж кіл: екрани, вивіски, будівлі тощо.

Також інтерпретація ілюзії може залежати від текстових і візуальних підказок. Так, якщо, наприклад, показати "ілюзію кесонів" людині й запитати, скільки прямокутників на зображенні, то вона побачить саме прямокутники, а якщо запитати про кількість кіл, то велика ймовірність, що вона побачить саме кола.

Якщо вам все ж не вдається розглянути кола на картинці, спробуйте сфокусувати погляд на вертикальних смугах між чотирикутниками.

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