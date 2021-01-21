Фінансова гармонія у стосунках залежить не від добробуту чи щедрості партнерів. А від спільності поглядів і здатності домовлятися. Отже, давайте розберемося, хто ж повинен платити, щоб обом було добре?

ПЛАТИТЬ ЧОЛОВІК. Якщо обидва в парі згодні з концепцією "чоловік – добувач, жінка – хранителька вогнища". Якщо він бачить свою роль в тому, щоб забезпечувати їй захист, в тому числі фінансову. А вона – щоб надавати йому моральну підтримку, наповнювати його ресурсом, створювати сприятливий емоційний клімат у відносинах. Якщо така модель була в батьківських сім'ях і сприймалася, як комфортна для всіх її членів, тоді платити доцільніше чоловікові.

Кому підходить:

Чоловікам з патріархальними поглядами.

Жінкам, які готові реалізовуватися в сім'ї, материнстві, хобі.

Адептам концепції обміну енергіями.

Кому не підходить:

Чоловікам, які бояться бути використаними.

"Бухгалтерам", схильним підраховувати вартість роботи кухаря, домробітниці, няні і намагаються співвіднести цю суму з витратами на дружину.

Жінкам, які живуть за принципом "мені всі повинні" (споживча позиція швидко виснажить і чоловіка, і стосунки).

Кар'єристкам, що не мислять себе без активної діяльності.

Феміністкам, для яких фінансове забезпечення з боку чоловіка – ознака неповаги.

ПЛАТИТЬ ЖІНКА. Якщо жінка фінансово успішна, а чоловік реалізований у тому, що не приносить великого прибутку. Або якщо тимчасові життєві обставини склалися таким чином, що вона працює, а він – ні. Тоді фінансову сторону відносин може взяти на себе дама. Сьогодні все частіше зустрічаються сім'ї, де молодий тато сидить у декретній відпустці з малюком, а мама скоро після пологів виходить на роботу. А стереотип "якщо жінка платить – значить, вона купує любов", давно розвіяли Наталі Портман, Кіра Найтлі та інші багаті красуні, чиї чоловіки заробляють незрівнянно менше від них.

Кому підходить:

Сильним, успішним жінкам, які з повагою ставляться до себе і до чоловіків.

Чоловікам, які вимірюють свою мужність заробітною платою і не поділяють обов'язки на "чоловічі" і "жіночі".

Кому не підходить:

Жінкам у стані жертви ("я на трьох роботах працюю, а він цілий день на дивані лежить і навіть тарілки за собою не помиє").

Дівчаткам, які не подорослішали і хочуть мати мовчазну іграшку.

Чоловікам, що сприймають успіх партнерки як особисту образу.

Холоднокровним альфонсам, тиранам-пристосуванцям (думаю, не варто уточнювати, що "обом добре" тут не буде).

ПЛАТЯТЬ ОБИДВА. Модель, коли кожен вносить до бюджету приблизно рівну суму, стає все популярнішою. Це актуально, якщо для партнерів важлива незалежність. Як фінансова, так і психологічна.

Кому підходить:

Прогресивним, зрілим людям, готовим до рівноправних відносин.

Тим, хто не має наміру робити гроші мірилом любові або важелем впливу у відносинах.

Кому не підходить:

Жінкам, які в душі вважають, що платити все-таки повинен чоловік.

Чоловікам, яким захотілося бути прогресивним тільки з однієї конкретної жінки.

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