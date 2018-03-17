Краткая "инструкция пользователя" для тех, чьи родные, друзья, любимые - интроверты. Хочу сперва привести одно высказывание - иллюстрацию.

Глупо злиться на черепаху за то, что она - черепаха и у неё есть толстый прочный панцирь. Черепаха прячется в свой домик-панцирь каждый раз, когда чует опасность, и просто так, когда ей хочется. Если вы хотите быть в окружении тех, кто ищет контакта и ластится, то это - собачка, но никак не черепашка. Любые попытки разбить панцирь и выковырять черепашку из её панциря никак не помогут вам в итоге получить собаку. Своими усилиями вы лишь искалечите черепаху.

Если кто-то из ваших друзей "исчезает" на время: отключает телефон, не отвечает в месенджерах и скайпе, хоть явно в сети; если ваш любимый выпроваживает вас в гости к подруге и с плохо скрываемой радостью закрывает за вами дверь, не спешите обижаться или подозревать любимого в наличии любовницы. Скорее всего вы имеете дело с интровертом.

Есть несколько важных моментов и правил, которые необходимо знать, чтобы жить с интровертом.

• Интроверту жизненно необходимо время наедине с собой. Когда интроверт говорит, что ему нужно побыть одному, не обижайтесь и не устраивайте трагедий. В такие моменты человек не избегает вас, он уходит к себе. В тишине наедине с собой мы, интроверты, заряжаем свои батарейки, черпаем силы для людей, для жизни.

• У каждого интроверта есть свой "необитаемый остров" внутри. Туда нет доступа окружающим. Иногда интроверт даём своим близким "пропуск" на этот "остров", но эти пропуски разовые. Отпускайте своих интровертов на их "острова". Это - единственное место, где мы можем упорядочить свои мысли и впечатления и набраться сил.

Если ваш муж или жена интроверты, то не обижайтесь на них и не подозревайте их в страшных грехах. На своих "островах" они изменяют вам разве что с книгами, зимними сказочными деревьями, далёкими морями, с рассветами и туманами, со своими мыслями и внутренним голосом.

• Если ваш ребёнок - интроверт, ему необходима своя комната, или уединённое место в квартире, где он мог бы побыть в одиночестве и делать то, что ему хочется: мечтать, читать, играть, фантазировать и строить целые миры у себя в голове.

• Если ваш ребёнок очень просит себе домашнего питомца в друзья, купите ему друга! Не отказывайте ребёнку-интроверту в собаке или кошке. Собаки и коты - наши верные друзья!

• Никогда не критикуйте интроверта. Тем более никакой публичной критики. Делайте конструктивные замечания только в личном порядке. Учите чему-то новому детей - интровертов в личном порядке.

• Не торопите интровертов. Предупреждайте их за 15-20 минут до чего-либо. Интроверты не переключаются быстро с одного занятия на другое. Прежде, чем начать что-то новое, нам нужно закончить другие дела. Предупреждайте ребёнка-интроверта за 20 минут, за 10 минут и за 5 минут до выхода из дома или до возвращения домой с прогулки.

• Прийдя в новое место, находясь в новом обществе людей, не ждите от интроверта моментального включения в любой процесс или деятельность. Дайте возможность и время сперва понаблюдать за происходящим и привыкнуть к новому и не знакомому.

• В общении с интровертами ни в коем случае не перебивайте их. Даже если вы знаете, что он хочет сказать и можете закончить мысль за него, дайте интроверту самому высказаться. Когда интроверт говорит, внимательно слушайте и, прежде чем говорить самому, будьте уверены, что ваш собеседник - интроверт закончил свою мысль.

• Не требуйте от интровертов мгновенных ответов или быстрых решений. Дайте им время подумать, позвольте им всё взвесить, обдумать возможные варианты и проиграть в голове разные сценарии.

• Не заставляйте детей - интровертов заводить себе новых друзей. И уж не пытайтесь сами находить и "заводить" друзей вашим детям. Позвольте интроверту самому выбирать друзей. Абсолютно нормально, если это будет всего один единственный друг со схожими интересами.

• Не задавайте вопросы из серии "о чём ты думаешь, когда молчишь?" Просто оставьте человека в покое. Позвольте ему быть таким, какой он есть.

Никакая принудительная "социализация" не способна изменить интроверта. Оставьте эти попытки, просто любите своих интровертов и будьте рядом. И не забывайте пример про искалеченную черепашку.