Ничто не привлекает больше, чем уверенный в себе мужчина. Не самоуверенный, а Уверенный в себе. Мужчина который знает чего хочет. Мужчина который чувствует себя хозяином в своем мире, трезво оценивает свои силы и возможности, последовательно достигает того, чего хочет. Только с таким мужчиной женщина чувствует себя в безопасности.

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В современном мире женщины ценят в мужчине интеллект и ум.

Сексологи утверждают, что мужской интеллект вызывает у женщины сексуальное влечение. Не говоря уже о том, что женщине с умным мужчиной интересно. Привлекает страсть к познанию, мужское желание открывать для себя новое, понимать суть вещей и событий. Ум, как инструмент владения миром – вот что будоражит женское воображение и восхищает.

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Мужчина с высоким интеллектом не только сексуален и интересен в общении, такой мужчина способен развиваться, работать над собой и над отношениями. Такой мужчина способен слышать и слушать. А что женщине важно, чтобы её слышали. Понимали или нет-это уже второй вопрос. Слышали-это важнее.

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Юмор. Мужчины с юмором всегда выделяются. Чувства юмора-это важный компонент сексуальности, тесно связанный с интеллектом.

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