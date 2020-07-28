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Чому обійми важливі для людей: психологиня назвала причини

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Психологія
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Чому обійми важливі для людей: психологиня назвала причини

Чому обійми важливі для людей: психологиня назвала причини. Репортер

Психологиня Аріна Липкіна повідомила, що обійми рідних людей є обов'язковими для повноцінного життя людини, тому що позитивно впливають на психіку.

Як розповіла експертка в інтерв'ю радіо Sputnik, відмова від обіймів зробить людину самотньою.

"Ми починаємо жити з того, що відчуваємо тепло людей, які нас обіймають, про нас дбають і зберігають наше життя. Це не просто одна з потреб. Це допомагає нам виживати. Без цього ми можемо почати втрачати силу і енергію, йти в стан розгубленості і апатії", – пояснила Липкіна.

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Психологиня розповіла, чому людям важливо обійматися УманьNews.City

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