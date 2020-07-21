Чому не вдається вийти заміж: названі головні причини

Деякі жінки хочуть вийти заміж, але підсвідомо не вірять в те, що у них це дійсно вийде. Така ситуація може статися через досвід невдалих відносин або будь-яку іншу причину, яку вони самі визнають значущою.

Психотерапевтка Олена Сюр назвала головні причини, чому представницям прекрасної статі не вдається вийти заміж. Її слова наводить видання "Рамблер".

Установки у вашій голові

За словами психотерапевтки, всі жінки живуть спираючись на минулий досвід, і самі того не усвідомлюючи можуть поставити собі "заборону на кохання". Все це відбувається через хворобливий досвід в стосунках, після якого вони говорять собі: "Я більше ніколи не допущу повторення, я не хочу, щоб було так само боляче". І з цією внутрішньою установкою, не завжди усвідомлюваною, жінки живуть і бояться з кимось навіть познайомиться. Експертка зазначила, що ці глибинні переконання потрібно і можна виправляти.

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Страх втратити частину себе

Другий момент, коли жінки хочуть відносин, але несвідомо, з різних причин, бояться втратити частину себе – і тікають від них. Вони бояться втратити свою свободу, бояться, що їм доведеться підлаштовуватися, від чогось відмовлятися. Також на їхню самотність впливають і переконання із серії: немає відносин, значить, не буде і зради, не доведеться страждати, як тоді.

Експертка зазначила, що у кожної самотньої жінки є прихована вигода, чому вона не в стосунках або шлюбі. І тут завдання тільки одне: прибрати негативні установки й пропрацювати страхи.

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Родинна історія

Ще один варіант: родинна історія. Це шаблон поведінки, який повторюється по жіночій лінії в родині. Коли бабуся народила доньку і рано розлучилася, все життя виховуючи її сама. Потім донька виросла, вийшла заміж, народила і її шлюб теж закінчився розлученням. За словами психотерапевтки, виходить так, що жінки в сім'ї не можуть побудувати міцні стосунки та передають один одному звичний сценарій. Іншими словами, стоїть заборона на щастя. І тоді потрібно працювати саме з цим сімейним шаблоном.

passion.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сексолог Ілля Єгоров назвав жіночі прийоми, які подобаються чоловіків.