"Ми стали чужими": принц Вільям прокоментував розбрат в королівській родині

Герцог Кембриджський Вільям вперше прокоментував рішення свого брата, принца Гарі, та його дружини Меган Маркл скласти з себе повноваження старших членів королівської сім'ї.

Так, в інтерв'ю виданню The Sunday Times він заявив, що глибоко засмучений цією ситуацією. А також зазначив, що вони з братом давно стали чужими людьми.

Принц Вільям та принц Гаррі

"Протягом всього нашого життя я був поруч з моїм братом, поклавши йому руку на плече. Я більше ніколи не зможу його обійняти — ми стали зовсім чужими. Мені сумно через це", — поділився принц Вільям.

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Крім того, він додав, що сподівається на те, що настане час і вони знову об'єднаються.

Принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон

"Все, що ми можемо зробити, все, що я можу зробити — це намагатися підтримати їх (герцогів Сассекських. – Ред.) і сподіватися на те, що настане час, коли ми знову об'єднаємося. Мені хочеться, щоб ми всі були командою", — підсумував герцог Кембриджський.

Також OBOZREVATEL вирішив згадати, хто з представників монарших сімей, крім принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, свого часу вирішив відмовитися від своїх титулів і привілеїв.

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