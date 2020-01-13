Принц Гаррі публічно зганьбився через Меган Маркл: опубліковано відео

У мережі з'явилося відео, в якому видно, як принц Гаррі випрошує для своєї дружини Меган Маркл роботу у президента компанії The Walt Disney Боба Айгера.

Відповідний ролик був опублікований виданням TMZ. За словами інсайдерів, розмова герцога Сассекського та Айгера сталася в липні 2019 року на килимовій доріжці під час прем'єри мультфільму "Король Лев". Гаррі підійшов до глави Disney і запитав, чи знає він, що його дружина займається озвученням фільмів. Той відповів, що не був поінформований про це (відео дивіться нижче).

Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі, Боб Айгер, Меган Маркл, Бейонсе та Джей Зі Скріншот з відео

"Ви виглядаєте здивованим. Вона дуже зацікавлена в цій роботі", — додав принц Гаррі, на що Айгер відповів, що в компанії будуть раді співпраці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!