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13 січня • оновлено в 16:15
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Принц Гаррі публічно зганьбився через Меган Маркл: опубліковано відео

2.8т
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У мережі з'явилося відео, в якому видно, як принц Гаррі випрошує для своєї дружини Меган Маркл роботу у президента компанії The Walt Disney Боба Айгера.

Відповідний ролик був опублікований виданням TMZ. За словами інсайдерів, розмова герцога Сассекського та Айгера сталася в липні 2019 року на килимовій доріжці під час прем'єри мультфільму "Король Лев". Гаррі підійшов до глави Disney і запитав, чи знає він, що його дружина займається озвученням фільмів. Той відповів, що не був поінформований про це (відео дивіться нижче).

Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл

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Принц Гаррі, Боб Айгер, Меган Маркл, Бейонсе та Джей Зі

Принц Гаррі, Боб Айгер, Меган Маркл, Бейонсе та Джей Зі

Скріншот з відео

"Ви виглядаєте здивованим. Вона дуже зацікавлена в цій роботі", — додав принц Гаррі, на що Айгер відповів, що в компанії будуть раді співпраці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Меган Маркл принц Гаррі
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