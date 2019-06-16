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Небезпечно для здоров'я: в МОЗ озвучили "заборонений список" засмаги

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Безконтрольний загар небезпечний для здоров'я людини. Тому сонячні ванни слід приймати за розкладом.

Про це нагадали в прес-центрі МОЗ України. Там повідомили, що найбезпечніші періоди для загоряння: з 8:00 до 11:00 і з 16:00 до 19:00, а також дали ряд корисних порад тим, хто збирається зіграти влітку.

Небезпечно для здоров'я: в МОЗ озвучили "заборонений список" засмаги

Найбільший шанс обгоріти на сонці – в обід. Якщо ви опинилися на пляжі в полудень, безпечніше буде провести час під парасолькою.

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Ні в якому разі не можна забувати про сонцезахисні окуляри і крем. При цьому крем потрібно наносити на шкіру навіть якщо ви перебуваєте в тіні.

Під час загоряння рекомендується не спати і не читати, а положення тіла слід міняти кожні 10-15 хвилин.

Необхідно ретельно стежити за рівнем води в організмі, щоб не допустити зневоднення.

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Тема
Поради лікарів
Місце
Україна
Теги
Красаздоров'яПоради лікаря
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