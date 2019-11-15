Міжнародний день студентів: привітання зі святом

Міжнародний день студентів – свято, яке відзначається щорічно 17 листопада. Дата для святкування була вибрана ще в 1941 році.

Спочатку ця дата була днем пам'яті загиблих студентів Чехословаччини, убитих нацистськими окупантами. Однак в даний час 17 листопада позиціонується як світле свято, що символізує жагу до знань і життя. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання для українських юнаків і дівчат.

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів – привітання у віршах

Студентам хочу побажати:

Щоб не було у вас хвостів,

Щоб було завжди поїсти,

Щоб не було тарганів.

Викладач щоб не валив,

Щоб студент поменше пив,

Щоб в коханні вам везло,

Й обминало щоб вас зло!

***

Студенти – це такий народ,

Який не може без пригод,

А їх, до речі, вистачає:

Підступна сесія чекає

Чи причепився викладач –

Тоді уже хоч сядь та й плач…

А лекції такі всі схожі –

Нудні. Студент сидіть не може,

Та як приходить семінар,

Студенту враз якийсь тягар:

Його не видно із-за парти,

Йому уже і не до жартів,

Та викладач хоч в окулярах,

Присутніх відміча на парах,

Тоді й приходять перездачі

І знов студент ридає-плаче…

Але всі теми поздає – дивись,

Стипендія вже є.

Професія "студент” – це класно,

Хоча, на жаль, короткочасно:

Десять семестрів чи п’ять років –

Оце для нас законні строки,

Тож я спішу нас всіх вітати:

Із нашим днем! Із нашим святом!

***

Молодіжний й відчайдушний,

День студента вже настав.

Я вітаю і бажаю -

Щоб в навчанні ти встигав.

Щоб усі науки разом

Знайшли притулок в голові,

Й тобі допомагали

У дорослому житті!

Нехай всі сесії здаються

І не бувало, щоб хвостів,

Нехай студенти всі сміються,

Бажаю щастя й радощів!

Міжнародний день студентів – привітання в прозі

Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю завжди бути на хвилі позитиву, постійно прагнути до нового успіху, ні за що не упускати своєї можливості і ніколи не пошкодувати про скоєний вибір. Успіху і легких сесій!

***

Тих, хто був колись студентом, і тих, хто таким є зараз, вітаємо з цим чудовим днем. Нехай колишні студенти пригадають відчайдушні роки навчання, повні авантюризму і надій і відзначать цей день так само весело, як раніше. А нинішнім студентам бажаємо успіхів, нових відкриттів і досягнень. Ви - наше майбутнє. Переймайте краще у старшого покоління і вносите в життя своє, нове.

***

Вітаю з Міжнародним днем студентів, з покликанням юності і веселощів, великих прагнень і незгасного ентузіазму. Бажаю весь час щось затівати, не упускати своїх можливостей, не втрачати впевненості у своєму успіху і завжди досягати своїх кращих перемог.

Міжнародний день студентів – листівки і картинки

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів – відео привітання

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2020 році свято Воскресіння Христового (Великодня) випадає на 19 квітня, в зв'язку з чим українці відпочиватимуть три дні – з 18 по 20 квітня.

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