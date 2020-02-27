Маркл звинуватили в образі Єлизавети II: у чому причина

Батько Меган Маркл Томас вважає, що його донька образила Єлизавету II і британський народ.

Таку заяву чоловік зробив у коментарі виданню Daily Mail.

Меган Маркл Getty

Зокрема, Томас переконаний, що Маркл не повинна була публічно ставити під сумнів рішення королеви і заявляти про те, що вони можуть використовувати слово "королівський" в комерційній діяльності.

"Я зараз дуже засмучений через Меган і Гаррі. Я не думаю, що вони мають право використовувати слово Royal. Я не вважаю, що вони мають право говорити з королевою в такому тоні. Я думаю, що це образа королеви і британського народу. Моя донька кинула мене за день до весілля, вона кинула мою сім'ю, вона кинула родину Дорії, вона кинула кожну сім'ю, а тепер вона кидає британську сім'ю", – каже чоловік.

Томас Маркл Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекському викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорської династії;

через свого рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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