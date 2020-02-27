Головна Новини
27 лютого • оновлено в 09:35
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

Маркл звинуватили в образі Єлизавети II: у чому причина

3.2т
Читати матеріал російською

Батько Меган Маркл Томас вважає, що його донька образила Єлизавету II і британський народ.

Таку заяву чоловік зробив у коментарі виданню Daily Mail.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Новини
Стало відомо, коли Маркл і Гаррі остаточно позбудуться титулів

Зокрема, Томас переконаний, що Маркл не повинна була публічно ставити під сумнів рішення королеви і заявляти про те, що вони можуть використовувати слово "королівський" в комерційній діяльності.

"Я зараз дуже засмучений через Меган і Гаррі. Я не думаю, що вони мають право використовувати слово Royal. Я не вважаю, що вони мають право говорити з королевою в такому тоні. Я думаю, що це образа королеви і британського народу. Моя донька кинула мене за день до весілля, вона кинула мою сім'ю, вона кинула родину Дорії, вона кинула кожну сім'ю, а тепер вона кидає британську сім'ю",каже чоловік.

Томас Маркл

Томас Маркл

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особи
Єлизавета II Меган Маркл
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги